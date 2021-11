Alberto Fernández: “Es esencial la unidad de nuestro espacio, hemos hecho mucho y soy optimista”

El presidente Alberto Fernández pidió hoy a los argentinos que el domingo le den un voto de confianza al Frente de Todos porque por la pandemia de Covid-19 su Gobierno no tuvo la posibilidad de hacer todo lo que pretendía hasta aquí y prometió que dará “todo” de sí en lo que le resta de mandatario para mejorar la vida de los argentinos, porque la primera obligación es con los “que más están necesitando”.

El Presidente fue el último orador en el acto de cierre de la campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, que se desarrolló en el parque municipal Presidente Néstor Kirchner del partido de Merlo. Allí, afirmó que la pandemia no le ha dejado hacer las cosas “ni del modo ni con la velocidad” que él quería.

“Pero yo les pido una sola cosa: vayan y hablen con sus vecinos, explíquenles dónde estábamos, donde estamos y a dónde queremos ir. Estábamos sumidos con una deuda impagable, con 23.000 pymes cerradas y hasta sin ministerio de Salud. La pobreza era de casi cuatro de cada diez argentinos. Ese es el país que nos dejaron los que hoy dicen que van a solucionar todo”, afirmó al cuestionar a Juntos por el Cambio.

Fernández trazó un paralelismo entre el “laberinto” que Kirchner y él encontraron en 2003 -marcado por una fuerte crisis económica, empresas que cerraban y una alta desocupación- con el que halló en 2019 tras asumir la Presidencia del país. Y lamentó que a los 99 días, una pandemia haya “atrapado” tanto al país como al mundo, condicionando las posibilidades de recuperación económica tal como él y su gabinete tenían planificadas.

“Muchos nos decían no pares la economía, dejá que todo siga y que mueran los que tengan que morirse, nosotros elegimos cuidar a cada argentino y argentina. Y fuimos transitando ese tiempo y fuimos de los primeros en traer vacunas y vacunar. Hoy somos de los países que tienen los más altos porcentajes de población vacunada y eso es un triunfo de todos”, agregó.

No obstante, dijo el Presidente, el Gobierno también se ocupó de otras cosas como ampliar los derechos de las mujeres como con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; la Ley de los Mil Días; la reducción del impuesto a las Ganancias para pymes y trabajadores; y el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas.

“Con ese dinero estamos reconstruyendo barrios populares”, dijo. Y señaló que el Gobierno también empezó a arreglar el problema de la deuda con acreedores privados y que ahora se va por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no se cerrará a cambio de un costo social.

“Estamos tratando de resolver la deuda que nos dejaron con el Fondo Monetario Internacional. Claro que lo tenemos que resolver. Pero les digo, no lo voy a resolver en 5 minutos. Porque quien resuelve ese problema en 5 minutos es porque le dio la razón al Fondo en todo lo que pide. Y la razón yo se la doy a ustedes, no se la doy al Fondo. Me tomaré el tiempo que haga falta para encontrar el mejor acuerdo para los argentinos y las argentinas”, enfatizó.

El Presidente reconoció que si bien el país va a crecer este año cerca del 9% anual, hay argentinos a los que ese crecimiento aún no está llegando. Por eso, dijo, el Gobierno decidió aumentar la asistencia social a través de la Tarjeta Alimentar y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otras políticas.

Indicó que desde la derrota electoral en las primeras, él estuvo recorriendo el Gran Buenos Aires y escuchando los planteos de los ciudadanos por la alta inflación. “Hablamos con los empresarios, una y dos veces. Entonces pusimos los precios máximos”, dijo. Y destacó el acuerdo con los laboratorios para que no aumenten los precios de los medicamentos.

Cierre de campaña del Frente de Todos en el parque municipal Nestor Kirchner de Merlo. El acto es encabezado por el presidente Alberto Fernández junto a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además participan los candidatos de provincia y Capital (Victotia Tolosa Paz, Daniel Gollan, Leandro Santoro), Gobernadores y funcionarios Nacionales. Fotos CLARIN

Cristina, la más aplaudida

El mandatario estuvo acompañado por la vicepresidenta, Cristina Fernández, quien cursa un posoperatorio porque hace una semana fue sometida a una histerectomía en el sanatorio Otamendi. “Estamos muy contentos de verte bien, Cristina”, le dijo el Presidente al iniciar su discurso. Y luego recordó a Néstor Kirchner, lo que generó cánticos de la militancia.

Al escenario también subió el presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien oficia de “tercera pata” en la coalición oficialista que gobierna el país. También estuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. También estuvieron la primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. Además hubo funcionarios, legisladores, jefes comunales, dirigentes y militantes.

El encargado de presentarlos fue el anfitrión, el intendente de ese partido del oeste de Gran Bueno Aires, Gustavo Menéndez. “Tenemos que volver a su esencia; el peronismo no se debe olvidar de su herencia, debe volver a Perón, a Eva y a Néstor”, dijo Menéndez. Dos veces mencionó a “Perón, Eva y Néstor”.

La arenga de Tolosa Paz

La primera en hablar fue Tolosa Paz. “Gracias a todos los que llegamos hasta aquí con la convicción de que una vez más pondremos a la argentina de pie”, dijo. Dos veces tuvo hacer pausa. Primero por la ovación del público para Cristina. “Todos la amamos”, acotó Tolosa Paz. Luego porque un niño fue subido al escenario para repartir banderitas de la Argentina.

Tolosa Paz hizo un repaso de lo que fue su campaña. Nombró localidades recorridas y puso a los trabajadores y a la producción como eje de su discurso. “Nosotros no hacemos política con la muerte y el dolor de nuestro pueblo, trabajamos todos los días para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”, afirmó tras los hechos de inseguridad recientes en el GBA.

La candidata también contrastó la política económica del Gobierno con la que desarrollo el macrismo durante su gestión. Y pidió a los 4 millones de bonaerenses que no fueron a votar en las elecciones primarias, que este domingo 14 vayan a las urnas, porque es la única forma que tiene el Frente de Todos para intentar recortar la derrota o dar vuelta el resultado.

“¡A bancar a Alberto, a bancar a Cristina, a bancar a Axel, siempre!”, arengó Tolosa Paz. La primera candidata a diputada nacional pronosticó “una victoria” para este domingo y el “apoyo rotundo” de los bonaerenses al gobierno nacional.

Massa y el pendiente

Luego fue el turno de Massa, quien dijo que el camino que le tocó recorrer al Gobierno nació en el derrumbe de la economía a manos del macrismo y luego, en otro derrumbe con la pandemia. “Ese segundo derrumbe nos puso en otra tarea: la de tener que evitar dolor, muertes, cadáveres apilados, o peor aún, la pelea de hermanos por un respirador”, dijo.

Massa defendió lo actuado en materia de política sanitaria desde el inicio de la pandemia. Y dijo que si bien ha mejorado la situación epidemiológica porque se vacunó a la gran mayoría de los argentinos, aún falta avanzar con los propósitos de 2019: “El camino de recuperación del derrumbe y el fracaso del Gobierno de Macri”.

“De acá al domingo, vayan con la mano extendida y con humildad y le digan a aquellos que todavía sienten dudas de acompañarnos, que les digan que sí, con humildad, que estamos en deuda. Pero que somos los únicos capaces de pagar esa deuda que es la deuda por el trabajo y el crecimiento”, arengó Massa.

Y señaló: “En diciembre del año pasado discutíamos y dijimos que este año íbamos a crecer. Estamos creciendo. Ahora falta una segunda etapa, que ese crecimiento se multiplique y derrame en los que están esperando”. Al cierre, dijo que cree que el domingo los argentinos van a consolidar al Frente de Todos como la primera minoría del Congreso.

El discurso del gobernador

A su turno, Kicillof dijo que si en el análisis se juntan el impacto de la pandemia y los resultados económicos del macrismo se puede concluir que la Argentina viene de “seis años de crisis”. El gobernador pidió que más que un cierre de campaña sea este acto el comienzo de una nueva etapa para la provincia y el país. Y celebró que el 80% de la población bonaerense ya fue vacunada con al menos una dosis del fármaco contra el coronavirus.

También se refirió a la inseguridad y la violencia. “Cada pérdida, cada robo, nos llena de dolor. Ahora estamos en este tramo de la campaña observando que más allá de eso, tratan de lucrar con el dolor y con la angustia, de jugar electoralmente con la tragedia de las familias argentinas”, dijo el mandatario provincial al referirse a las repercusiones por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, La Matanza, el domingo pasado.

“Los niveles (de actividad) están por encima de la pandemia, pero sepan que con eso no nos alcanza, de lo que se trata es de salir de pandemia y después recuperar el trabajo, la producción, condiciones sociales y derechos que se llevaron Macri y Vidal”, arengó Kicillof y pidió “llenar las urnas de votos para el Frente de Todos”.