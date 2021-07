Alberto Fernández en homenaje a Perón en el 47 aniversario de su muerte: “enfrenté la pandemia como me lo enseñó el peronismo”

Alberto Fernández, en su rol de presidente del Partido Justicialista nacional, dio una charla en homenaje a Juan Domingo Perón, al cumplirse el jueves 47 años de su muerte. Más allá de las referencias históricas, Fernández destacó lo hecho por su gestión durante la pandemia, y calificó como “peronistas” a las políticas de asistencia de su gobierno.

Fernández compartió la charla con Alejandro Dolina y los periodistas Patricio Barton, Bernarda Llorente y Gillespie. “Enfrenté a la pandemia como me lo enseñó el peronismo, con valentía, con un Estado presente; fui a buscar vacunas adonde fuese necesario, impulsamos políticas para los más necesitados”, dijo.

Alejandro Dolina realizó una definición de peronismo. “La misericordia, el condolerse ante al mal ajeno; el peronismo es lo contrario a la superioridad moral que siente algunos; no se es feliz si la felicidad no está replicada en el otro, si hay gente que sufre; eso es el legado principal del peronismo; el humanismo, la misericordia, la empatía por ver sufrir a otro”, dijo.

“Espero que esa clase de humanismo, que seguro trasciende el pensamiento peronista, sea la esperanza de zurcir la grieta con piolines de amor y de misericordia”, agregó Dolina.

Fernández coincidió con la definición. “Eso somos los peronistas, un movimiento esencialmente humanista; el peronismo irrumpió cuando metieron presos a un coronel y los que no tenían derechos y habían advertido que ese coronel peleaba por ellos, salieron a la calle a pedir por Perón”, recordó Fernández.

“Esa es la esencia ética del peronismo, la misericordia para el que está olvidado”, completó.

El presidente Fernández habló de lo que considera el peronismo de hoy. “El peronismo del siglo 21 nació con (Néstor) Kirchner, que creo que fue el mejor Presidente que tuvo la democracia; tuvo esa cuota de insolencia que el sistema argentino no entendía, de plantarse ante el FMI y decirle ‘dejame hacer mi plan económico’, creando 4 millones de empleo, creciendo al 8 por ciento anual”, comentó.

Fernández dejó algunas críticas a la oposición. Como cuando dijo “unos se candidatean y en 2001 hacían el partido del que se vayan todos”, en alusión al médico radical Gastón Manes y su iniciativa llamada “1810”.

Sobre el gobierno de Macri, dijo: “No terminaron 15 mil casas porque las había empezado Cristina Kirchner. Pero no hicieron a cambio 300 mil casas. No, hicieron los créditos UVA y le arruinaron la vida a 90 mil personas. Ellos creían que estas cosas las resuelve el Estado”.

“¿Cómo hacemos para lograr un zurcido con esa gente? Me gusta ser peronista pero más me gusta ser argentino. En el amor siempre hay una renuncia. No digo que nos enamoremos con la oposición, pero ¿cómo se hace para tender algunos puentes?”, le preguntó Dolina.

“La democracia nos impone la obligación de buscar puntos de encuentro. Voy a seguir insistiendo porque la Argentina no tiene destino con esa ‘guerra’; la diversidad, sí, y sobre los puntos de encuentros se deben construir los puentes. La tragedia de la pandemia nos debe llevar a la reflexión. ¿Cuántos muertos más hace falta para entender que debemos parar y empezar a pensar la argentina del futuro?”, dijo Fernández.

Barton le preguntó si el peronismo tiene un tabú respecto a la generación de la riqueza. El presidente dijo que ese era un tema saldado. “Para los empresarios los mejores años fueron los años peronistas, nuestras gestiones expanden la economía; pero hay cierta cuestión de clase que les impide reconocer esto. Invertir, dar trabajo, producir y exportar; nunca atacamos al capital nacional y convivimos con el capital extranjero que viene a invertir a riesgo”, respondió Fernández.

Al final, Gillespie le pidió una definición del peronismo. “Es un movimiento tan maravilloso que recuerda a su fundador con esta alegría, con valores como la compasión por los que menos tienen, con el compromiso, entender la necesidad de un Estado, el sentirnos cerca, todo eso fue posible por el peronismo”, dijo Alberto Fernández en la charla que fue transmitidas por las redes sociales del PJ nacional.