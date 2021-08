Alberto Fernández dijo que “no habrá traiciones” en el Frente de Todos

El Presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía en Tecnópolis un acto nacional del Frente de Todos. Ante a los principales candidatos a legisladores nacionales, ministros y funcionarios, con gobernadores oficialistas que siguieron de manera virtual el discurso, Fernández remarcó la unidad de la coalición oficialista de cara a las PASO. “No voy a traicionar a Cristina, no voy traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, no voy a traicionar a ninguno de ustedes, y no voy a traicionar al pueblo que nos votó. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer y estoy seguro que todos los que nombré y ustedes tampoco van a traicionar a los compañeros”, prometió Fernández.

El acto buscó nacionalizar el discurso del oficialismo frente a las elecciones del 12 de septiembre y fortalecer la figura del Presidente después de dos semanas difíciles e incómodas a causa del escándalo del cumpleaños en Olivos festejado durante la cuarentena dura. Alberto Fernández fue el único orador y estuvo solo en escenario. Esa centralidad buscada quizás explique las ausencias de Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa. En la platea sí estuvo el gobernador Axel Kicillof, el otro gran referente del FdT, varias veces nombrado por el Presidente.

De la oficina de prensa del presidente de la Cámara de Diputados se dijo a este medio que Massa estuvo en una reunión de trabajo a la hora del acto. Malena Galmarini y de Claudio Ambrosini (titular del Enacom) representaron a Massa y al Frente Renovador, igual que el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

Desde el entorno de la expresidenta y del presidente del bloque de diputados oficialista se restó importancia a sus ausencias. “Igual, Cristina siempre está presente. Se hizo en Tecnópolis, un lugar que llevó adelante ella durante su gobierno”, comentaron. La misma fuente dijo que Cristina, Máximo Kirchner, Massa, Kicillof y Fernández compartirán un acto de cierre de campaña.

“¿Qué creo que tenemos que decirles a los argentinos y argentinas en estas dos semanas que quedan de campaña?”, se preguntó Fernández. Habló, entonces, de “los dos modelos de país” que hay en pugna, tal como lo definió un reciente documento de Juntos por el Cambio. “Es la primera vez que coincido”, ironizó Fernández.

“Hay dos modelos de país en pugna. Un país que representamos nosotros, que creemos en un Estado presente, igualador, que creemos en la democracia y en las instituciones de la república. Hay otro país que no cree en la justicia social, que cree que cada uno debe salvarse solo y por eso hablan tanto del mérito y de la meritocracia, que se llena la boca hablando de la república pero arma mesas judiciales para perseguir opositores. Hay otro país que generó la mayor decadencia económica que es el endeudamiento”, dijo el Presidente.

Sobre las próximas elecciones legislativas, Fernández advirtió: si la sociedad “se equivoca y no tiene memoria, podemos tomar un camino donde la salud y la educación pública no es la prioridad. Esto ocurrió hace dos años, no hace veinte”.

“Nosotros proponemos la producción, el desendeudamiento. Ahora sí vamos a poder hacer lo que soñamos. Llegó el momento del crecimiento. Ese es el camino que le pido a los argentinos que tomen”, propuso.

Acto de Alberto Fernández en Tecnópolis. Foto Federico Lopez Claro

“Estamos volviendo a vivir la vida que queremos”, sostuvo, echando mano a la consigna madre de la campaña electoral.

El Presidente no aludió al episodio del festejo indebido en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta.

“Bromas aparte, somos un movimiento que ama al pueblo”, dijo, en cambio, en alusión al debate mediático que provocó una expresión de la candidata a diputada por Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, presente en el acto junto a Daniel Gollan, el segundo de la lista.

Fernández también repasó distintas políticas de su gobierno durante la pandemia, como los ATP “para sostener la producción y el trabajo”.

“Le dimos a las provincias fondos por encima de lo que le corresponde por coparticipación. Cuando dije que íbamos a ser un país federal, lo estoy cumpliendo. Ese dinero llegó a todas las provincias, aun las opositoras; miraba el caso mendocino”, dijo el Presidente.

De manera virtual estuvieron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gustavo Melella (Tierra Del Fuego), y Juan Manzur (Tucumán), más los vicegobernadores de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, y de San Juan, Roberto Gattoni.

Al final, arengó a la dirigencia del FdT: “Saquemos la militancia a la calle para demostrar que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina, de una vez y para siempre cambie y para vivir la vida que queremos”.