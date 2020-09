Alberto Fernández dijo que estudia crear un fondo ayuda financiera a las provincias

En su visita a la provincia de San Juan, el Presidente Alberto Fernández reiteró esta tarde su concepto de “desarrollar con igualdad” a todo el país, informó sobre la próxima creación de un “fondo” nacional que auxilie a las provincias ("como ocurrió con la provincia de Buenos Aires la semana pasada) y dijo que el primer presupuesto nacional de su gobierno reflejará “las dos grandes obsesiones: producción y trabajo”.

Con la controversia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por fondos coparticipables como contexto, el presidente Fernández se apoya en una “agenda federal”. Hoy viajó a San Juan, donde junto al gobernador Sergio Uñac, recorrieron distintas obras públicas y visitaron empresas privadas locales.

“Empezamos la mañana yendo a ver el inicio de la construcción de un nuevo dique, el Tambolar (casi 500 millones de dólares de inversión)”, comentó Alberto Fernández, en la conferencia de prensa que compartió con Uñac y con los ministros nacionales Wado de Pedro, Matías Kulfas y Gabriel Katopodis.

“Pude conocer cómo es la lógica de construcción de estos diques escalonados para aprovechar agua de los deshielos, que después va a los valles… al volar sobre San Juan uno tiene dimensión de la aridez y la importancia que tiene el agua. Hoy también supe, que el 35 por ciento de la energía que produce San Juan es renovable”, destacó Fernández.

En su contacto con la prensa, el Presidente aludió a las cuestiones federales. “Hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la Ciudad de Buenos Aires en concepto, no tengo muy bien en claro, si de coparticipación. Estamos trabajando con el ministro del Interior para buscar un mecanismo para que en 2021 tengamos un fondo que ayude a mejorar a los recursos financieros de las provincias, ya sea por vía de coparticipación o de otras vías. Lo que más nos preocupa es que ese esfuerzo que hicimos con la provincia de Buenos Aires, lo podamos hacer con todo el interior del país”, informó Fernández, sin dar más detalles sobre el “fondo” de auxilio a las provincias a crear el año próximo.

El Presidente dijo también: “Estamos haciendo récord de apoyo a las provincias en obras publica, apoyo financiero y otros. La coparticipación es algo que debemos rediscutir”. Recordó que en el año 2003 “con Néstor lo intentamos y no nos fue bien porque exige que todas las provincias estén de acuerdo”.

Fenández sostuvo que este año, “más de 9 mil millones de pesos llegaron por diferentes motivos a San Juan. Otro tanto recibieron las demás provincias, no se ha discriminado a nadie”, aclaró.

“Argentina necesita revisar su sistema de desarrollo; la Argentina dice ser un país federal pero no se comportó así; el país se construyó pensando en otra lógica, con un puerto desarrollado y las periferias pobres en el norte y en el sur”, dijo Fernández.

El Presidente puso en valor las políticas nacionales implementadas para mitigar los perjuicios económicos de la pandemia. “En cada provincia me encuentro empresarios. En Pocitos, un empresario (Vicunha Textil) me contaba que su empresa, que teje telas de jeans, sobrevivió tres meses gracias al ATP. Es una empresa que no cayó y sigue funcionando y tuvo record de ventas en agosto”, dijo Fernández.

Preguntado sobre el paso fronterizo de “Aguas Negras”, Fernández dijo que le interesa al Estado nacional desarrollar “todos los pasos bioceánicos para dar impulso al oeste cordillerano de cara al Pacífico”, y que puntualmente conversó son el presidente de Chile, Sebastián Piñera. “Hay posiciones distintas en Chile y en San Juan sobre el punto del paso; eso hay que acordar ahora”, dijo.

El gobernador Uñac, al resaltar los convenios firmados entre San Juan y la Nación, sostuvo que “desde diciembre pasado hay un Estado nacional presente” y elogió “la visión federal” del presidente Fernández.

Sobre el proyecto de ley de Presupuesto, el Presidente dijo que fue hecho “con mucha seriedad, para que se sostenga en el tiempo; no somos de los que cambian el presupuesto a la semana”. Explicó que su primer presupuesto “está basado en dos grandes principios: recuperar la producción y el trabajo, ayudando a la actividad privada en todos los rincones del país. No creo que con una buena cosecha o con Vaca Muerta se solucionan los problemas. Queremos que lleguen los auxilios a todos los rincones del país. Producción y trabajo, las dos obsesiones que tenemos. Eso incluye a las economías regionales. Habrá una revisión de todo el sistema impositivo, donde vamos a ayudar a las economías regionales”, prometió.

Recorrida

Tras la visita al proyecto hidroenergético El Tambolar, en Calingasta, la comitiva presidencial recorrió obras en construcción de la Ruta 40, en el acceso Norte, con una inversión de 3.286 millones de pesos.

El Estado nacional y San Juan también firmaron acuerdos para llevar adelante el Programa de Fortalecimiento de Gestión Provincial y la creación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. El primero tendrá como objetivo, a través de un aporte no reembolsable de 8.750.000 dólares, la construcción de una planta procesadora de tomates, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la provincia. Mientras que el segundo garantizará el financiamiento de un proyecto de conectividad digital por 700 millones de pesos, y la construcción del túnel Zonda por 50 millones de dólares.

Otro convenio firmado fue para la ejecución de proyectos del Plan Argentina Hace, y la financiación de obras del Servicio Penitenciario Provincial de Ullum, en la Universidad Nacional de San Juan, obras de agua y saneamiento y para la construcción del Hospital Aldo Cantoni, en Calingasta. La inversión total es de casi 20 mil millones de pesos.