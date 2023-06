Alberto Fernández dijo que con Cristina Kirchner comparten un “mismo proyecto de país”

Alberto Fernández afirmó este jueves que con Cristina Kirchner tienen el “mismo proyecto de país” y subrayó que “la mayoría de los argentinos no siente que vive en una sociedad fracasada”.

Fue durante una recorrida por el Centro Espacial Punta Indio, en la localidad bonaerense de Pipinas, donde se desarrolla el cohete lanzador de satélites Tronador II.

Apenas 12 horas después del cierre de las alianzas que competirán en las elecciones de este año, Fernández desplegó un discurso en el que puso en valor la inversión en ciencia y tecnología realizada por su Gobierno y por los de Fernández de Kirchner.

En un juego con las palabras que integran el nuevo nombre que llevará el oficialismo a las urnas, el mandatario sostuvo: “Ahora que nos unimos por la Patria, pongamos en valor la Patria, esto es la Patria. Que estemos aquí en Pipinas construyendo un cohete para poner los satélites que en Argentina se hacen”.

“Son las herramientas básicas en el tiempo en que vivimos y ocupar espacio en el espacio, valga la ironía, es una tarea que debemos llevar adelante y que no debe pararse. Cristina y yo, por encima de cualquier diferencia, tenemos una misma imagen y un mismo objetivo sobre el país que queremos construir. Por eso ella montó esto, y por eso yo di orden de que se empiece a construir el primer cohete. ¿Por qué? Porque los dos creemos que la Argentina debe puede y debe hacer eso”, agregó.

Fernández destacó que “a pesar de los problemas de la pandemia y la guerra se verifican en el país un montón de progresos”, y aseguró que “la mayoría de los argentinos no sienten que viven en una sociedad fracasada”, sino que saben que atraviesan “un momento difícil, rodeados de gente capaz de levantarse, caminar y andar”.

“Durante cuatro años sólo hacían experimentos porque no podían seguir con el proyecto de construir el cohete propulsor, uno dice ‘que pena’”, señaló en relación al Gobierno de Macri.

Fernández explicó que la decisión del macrismo de desfinanciar el proyecto espacial argentino afectó a las Pymes proveedoras, muchas de ellas parten de las 23 mil empresas que se cerraron durante el período 2016-2019, informó Télam.

“Nos están diciendo todo cuando nos dicen que hay que prescindir de la salud, la educación y la ciencia”, añadió.

El Presidente realizó además un análisis de las condiciones históricas que dieron origen al modelo agroexportador que impulsó la Generación del ‘80, en el siglo XIX, y como ese discurso recobró vigor a partir de la segunda mitad de la década de 1970, haciéndole “creer a muchos argentinos” que el país estaba “para proveer granos y proveer carne”.

“Ayer fundamos Unión por la Patria ¿Y por qué fundamos Unión por la Patria? pues la verdad los que creemos y confiamos en que podemos vivir en un país capaz de construir y desarrollar estas cosas, debemos estar unidos porque hay otros que hay otros que no creen eso, no los voy a juzgar, simplemente, no lo creen”, dijo como contraposición.

Tronador II

El desarrollo y fabricación del Tronador II forma parte del programa de Acceso al Espacio de Conae, y tiene por objetivo colocar satélites en órbitas bajas a 600 kilómetros de la Tierra desde el territorio nacional a través de un lanzador desarrollado íntegramente en el país.

Cuenta con una inversión total estimada de 450 millones de dólares por parte del Estado Nacional hasta 2030, y contempla también 9.730 millones de pesos destinados al desarrollo de un prototipo denominado TII-70 y de la infraestructura auxiliar prioritaria.

Seguí leyendo