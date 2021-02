Alberto Fernández cuestionó a los medios: “Generan debates que nos obligan a desatender lo importante”

Este jueves, el presidente Alberto Fernández cuestionó en Corrientes a quienes nos “enredan en discusiones y debates que no son importantes” frente al “esfuerzo” del Gobierno Nacional para “conseguir en el mundo” las vacunas contra el coronavirus, necesarias para darle “tranquilidad y salud “a los argentinos y argentinas.

El discurso fue dado durante un acto realizado en Yapeyú, con motivo de conmemorar el 243° Aniversario del nacimiento del General José de San Martin , donde el mandatario expresó: “Nadie vino a mi a decirme que hizo una gestión en China para conseguir una vacuna o una gestión en los EEUU para conseguir una vacuna, o en Inglaterra. Nadie vino a ofrecerme eso. Lo debimos hacer solos, en compañía de los gobernadores”.

En ese contexto, Fernández destacó el trabajo “codo a codo” con los mandatarios provinciales para “darle salud a nuestra gente” y criticó a los que “genera debates que nos obligan a desatender lo importante en los diarios, la televisión y las redes” sociales .

“Pienso que aquellos grandes hombres de 1800 no tenían que enfrentar esa adversidad que es luchar contra la prédica mal intencionada, contra las voces altivas que se levantan y se olvidan lo que hicieron cuando tuvieron que trabajar por los argentinos”, sostuvo el presidente en su discurso.

Además, el dirigente peronista se refirió a los “tiempos difíciles que nos tocan pasar, porque la vida es dinámica ya veces nos enfrenta a hechos inesperados como es tener que enfrentar una pandemia”, y destacó el esfuerzo empeñado desde el Estado para conseguir las vacunas en un “mundo muy raro, muy egoísta, donde el 10 por ciento de los países se concentran el 90 por ciento de las vacunas existentes “.

Sin embargo, Alberto se mostró optimista ante la situación: “Pero no bajamos los brazos; seguimos buscándolas. Están llegando hoy, en el Día del General San Martín y en el día en el que nació Néstor. Feliz cumpleaños, Néstor, donde estés”, exclamó en alusión a las fechas conmemorativas del natalicio del General San Martín y del ex presidente Néstor Kirchner.

En la misma frase, el presidente aludió al arribo de las vacunas provenientes de la República Popular China, las que llegarán el fin de semana desde Rusia, y a partir de marzo, las de Astrazeneca, que son producidas con participación de México, Argentina y Reino Unido.

"Cuando quieren hacerme claudicar, yo pienso en San Martín. Yo no voy a ser nunca como él pero quiero que algo de él me inspire “ expresó el mandatario. (Presidencia)

Por otro lado, el mandatario fue determinante al cuestionar a quienes decían que “traía una vacuna que era veneno” y agregó: “Ahora parece que todos quieren envenenarse. Yo no sé qué les ha pasado, pero no importa. Cuando quieren hacerme claudicar, yo pienso en San Martín. Yo no voy a ser nunca como él pero quiero que algo de él me inspire “.

Por otro lado, con varias alusiones a la unidad, la construcción de un verdadero federalismo y la integración del país, el Presidente, acompañado por el gobernador radical Gustavo Valdés y la intendenta local, Marisol Fagundez, resaltó que “el federalismo no se declama, se hace”.

Al realizar un balance de su viaje oficial por México, Fernández destacó que ambas naciones tienen “una historia muy parecida” en sus luchas emancipatorias y dijo que al participar de los homenajes a los “verdaderos artífices de la independencia mexicana” no pudo “dejar de pensar en que hubo un tiempo en nuestra América donde otros más al sur también levantaron la bandera de la independencia, la libertad, la justicia y la igualdad y se animaron contra otros que nos dominaban y querían seguir haciéndolo “.

Fernández destacó que Mexico y Argentina tienen “una historia muy parecida” en sus luchas emancipatorias. Presidencia de la Nación

Continuando con las comparativas de ambos países, sostuvo además que en la historia reciente de México y Argentina hubo “gobernantes que preferían borrar la historia” y recordó la frase del ex presidente Maurico Macri ante el Rey de España, en el marco del aniversario de la declaración de la independencia de 1816.

El 9 de julio de 2016, desde la Casa de Tucumán, el entonces mandatario afirmó en su discurso en el acto central, que “los patriotas debían haber sentido una gran angustia por tener que separarse de España”, haciendo referencia a quienes tuvieron la decisión de independizarse de la corona española en 1816, después de transcurridos seis años de la Revolución de Mayo.

“Le contaba (a López Obrador) una anécdota que ocurrió en Tucumán donde un presidente le dijo al actual Rey de España: Piense usted lo angustiados que habrán estado nuestros libertadores cuando tuvieron que declarar la independencia. Yo no me los imagino a San Martín o a Manuel Belgrano angustiados. Tampoco a Chacho Peñaloza, Facundo Quiroga, Felipe Varela o Miguel Martín de Güemes “, sentenció Fernández.

Al respecto, continuó aclarando que para él, los próceres argentinos no sólo “no tuvieron angustia” sino que, por el contrario, tuvieron “el coraje que pocos tienen” que es el que “hace posible los grandes cambios y las transformaciones”, y agregó que San Martín fue “un hombre inmenso que tuvo la capacidad de inyectar fuerza donde la fuerza no aparecía”.

“En aquellos años, no bastó con San Martín, necesitamos de muchos otros. Necesitamos de alguien que era un abogado como yo, al que un día la historia le dijo cargate un uniforme, agarrá un fusil, ponetelo al hombro y andá a defender el norte argentino y con eso solo se fue a dar batalla. Se llamaba Manuel Belgrano, otro hombre inmenso que dio la argentinidad “, expresó el presidente en su discurso cargado de evocaciones históricas.

Alberto Fernández llegó directo desde México al Aeropuerto Libertador Gral. José de San Martín de la ciudad de Posadas donde lo recibió el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y desde allí se dirigió hacia Yapeyú.

Ya en la Plaza de Armas, Fernández presenció el ingreso del sable corvo del Libertador y un homenaje al Sargento Cabral y, luego de entonar el Himno Nacional, recibió el decreto de huésped de honor y, como obsequio, restos de tierra de la casa de San Martín. Luego, en el templete, descubrió una placa recordatoria del evento y recorrió la casa de San Martín.

Durante la jornada, en la que fuera declarado por el Gobernador como “huésped de honor”, al igual que los mandatarios provinciales presentes, estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y por los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Además de Herrera, Ahuad y Valdés, participaron del evento los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Juan Manzur (Tucumán), y el vicegobernador Antonio Marocco (Salta).

Finalmente, una vez concluido el acto, el Presidente mantuvo una reunión con Gobernadores del Norte Grande, según se informó oficialmente desde Presidencia de la Nación.