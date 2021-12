Alberto Fernández convocó a diputados del Frente de Todos a Olivos para diagtramar los próximos debates parlamentarios

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantendrá una reunión con los diputados del Frente de Todos en la Quinta de Olivos tras la derrota en el Congreso por la votación del Presupuesto.

Si bien el encuentro tiene la formalidad de un brindis de fin de año, el mandatario busca dar señales claras sobre qué proyectos de ley mandará el Poder Ejecutivo a las sesiones extraordinarias, que aún no fueron solicitadas, pero que en el Gobierno descartan que se concretarán detalló Infobae.

Algunos temas que el oficialismo busca impulsar y tener como iniciativa de gestión es la reforma del Consejo de la Magistratura y la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que es la rúbrica que debe dar el Congreso del acuerdo que alcancen el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, este martes las fuerzas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio volverán a medirse ya que se tratará el proyecto de ley de Bienes Personales. El Ejecutivo busca incrementar el mínimo no imponible hasta $6 millones (hoy es $2 millones) y que se mantenga inalterado el mínimo no imponible para inmuebles destinados a casas. También un aumento de la alícuota máxima, para que los patrimonios que superen los $100 millones paguen una alícuota del 1,5%. Actualmente la alícuota máxima es de 1,25% para bienes que superan los $18 millones, detalló el mismo portal.

También plantearán la posibilidad de una actualización anual y automática mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del mínimo no imponible vigente para el conjunto de los bienes y para los tramos de la escala de alícuotas, con lo cual las dos fuerzas deberáon entablar nuevos diálogos tras los cruces y la arremetida oficialista luego de que el Presupuesto no fuera aporbado.