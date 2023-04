Fernández contó que le agradecieron porque “permitió a sus padres morir en una cama digna” y estallaron las redes

Durante en una larga entrevista para radio Nacional Rock junto a Mex Urtizberea el presidente Alberto Fernández hizo un repaso de toda su gestión y tocó diferentes tópicos sobre la política y su vida personal. En un momento del programa recordó un mensaje que recibió en Twitter y generó indignación.

“En las redes, los mensajes de la gente fueron impactantes. Hubo uno que a mí me impresionó mucho. La piel se me pone uf... lo pienso y me emocina”, contó al borde del llanto y continuó “una señora me dejó un mensaje que decía, ‘primero murió mi mamá por el Covid, después murió mi papá por el Covid, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público bien atendidos, gracias Alberto’” dijo al hablar de que “es mucho más difícil mostrarle a la gente lo que no ocurrió de lo que ocurrió”. Fernández dconfesó que ese testimonio fue muy especial para él porque consideró que esa mujer había tomado real “dimensión del problema que nos tocó”.

La irritación por las palabras de Fernández en redes sociales fue total y generó cientos de críticas: “Es tan digna la cama de un hospital público que no hay político, que se atienda en Hospital Público, de tan buena no les gusta. Les parece mejor el Otamendi”, “Alverso, andá a decírselo al papá de Abigail, que la llevó cargada en brazos para cruzar de Tucumán a Santiago del Estero ... y decíselo a otros miles más!!! Hipócrita, desvergonzado, cínico, nefasto”, “No encuentro calificativos”, “Se emociona y llora porque alguien le dice que su papá y su mamá murieron por el Covid pero ‘en una cama digna’. Sí, el mismo que se hizo bien el pelotudo con las vacunas y que por su culpa murieron cientos de personas de Covid mientras jugaba a hacerse amigo de Rusia”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso después de la entrevista, el presidente volvió a generar revuelo porque, desde la presidencia, decidieron ir a buscar al mandatario en helicóptero. Por esta razón, la aeronave aterrizó en la cancha de Ferro Carril Oeste, en el barrio de Caballito.