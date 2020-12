Al borde de volver a la cárcel, Boudou criticó al Poder Judicial: dirigentes K firmaron una solicitada en su defensa

Ante la remota posiblidad de volver a la cárcel, el ex vicepresidente Amado Boudou se defendió de las acusaciones en su contra y consideró que el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena a 5 años de prisión en la causa por la apropiación de la calcográfica Ciccone es “otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina”.

“No hay una justificación o un por qué; lo que la Corte dice es ‘no queremos opinar’; quizá sea porque en la Corte no hay ningún penalista; no sé”, respondió Boudou, en diálogo con radio Rivadavia, cuando le preguntaron las razones del fallo del alto tribunal, que el viernes último rechazó el recurso presentado por el ex vicepresidente.

La semana pasada, los cinco miembros del alto tribunal declararon “inadmisible” el recurso de queja que presentó la defensa de Boudou al negársele el recurso extraordinario ante la Corte, última instancia del sistema de justicia.

El ex vicepresidente de Cristina Kirchner , junto a otros imputados, fue juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el también exministro de Economía presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.

Pese a su condena de prisión efectiva, en abril de este año, el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado le concedió la prisión domiciliaria en atención al “actual contexto mundial de emergencia sanitaria”.

Al cuestionar el último fallo, Boudou sostuvo que el máximo tribunal del país, con su decisión, eligió no tener en cuenta “dos opiniones muy importantes en términos técnicos”, que son las de Zaffaroni “explicando por qué no había delito” y la de “Julio Maier sobre las declaraciones bajo el sistema del arrepentido”.

“Sabemos que el poder más desprestitigado de todos es el Poder Judicial por cómo vienen actuando gran parte de jueces y fiscales hace décadas, no ahora; todo lo que hace el Poder Judicial está teñido de sospecha, arbitrariedad, incluso de extorsión”, remarcó Boudou y mencionó la causa de los cuadernos en la que “los testigos o imputados si declaraban en contra de Cristina Fernández de Kirchner se iban a su casa”.

”(El expresidente Mauricio) Macri y (los exministros) Germán Garavano y Patricia Bullrich tenían armado un sistema criminal; a uno de los imputados le pagaron con un hotel para que cambiara dos declaraciones anteriores; eso es el Poder Judicial también”, lanzó el exfuncionario K.

Solicitada en defensa de Boudou

Juristas, dirigentes políticos y sindicales, y representantes de organizaciones de derechos humanos publicaron este domingo una solicitada en respaldo a Amado Boudou en la que advirtieron que “la persecución política y el lawfare, como los que sufrió y sufre” el ex vicepresidente, “atenta contra un Estado de Derecho”.

La carta de apoyo a Boudou, titulada “Con Lawfare no hay democracia”, lleva la firma de dirigentes de todo el país: figuran el exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida y Lita Boitano; sindicalistas como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Víctor Santa María y Sonia Alesso, y una larga lista de senadores, diputados, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos.

También adhieren organizaciones como La Cámpora y Los Curas de la Opción por los Pobres y la Asociación de Personal Legislativo (APL).

”Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales”, señala el primer párrafo de la solicitada.

Boudou puede volver a prisión

Con la decisión de la Corte, el ex vice de CFK ya no tiene más instancias para apelar la sentencia en el país. De hecho, para dejar firme la condena a Boudou, la Corte rechazó los recursos de queja presentados por su defensa. Habían llegado hasta el máximo tribunal con un antecedente en contra. La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en segunda instancia, ya había confirmado por unanimidad las condenas de todos los acusados en el caso Ciccone.

De ahora es más, Boudou podría recurrir a tribunales internacionales para que se revise su condena, a sabiendas de que deberían probarse irregularidades importantes durante el proceso como para que la justicia argentina, a sugerencia del organismo supranacional, reabra el expediente y valore nuevamente la sentencia.

Con esta decisión, la defensa de Boudou buscará ahora que el ex vicepresidente permanezca con la prisión domiciliaria, concedida en abril, y que no vuelva a cumplir su condena al penal de Ezeiza.

El lugar en el que cumplirá Boudou su condena será decisión del juez Obligado, que fue el mismo que le habilitó la domiciliaria y ahora podría revocársela si entiende que se modificaron las circunstancias en la que se concedió, sea por el momento sanitario de la pandemia o por la definición de la Corte.