Agustín Rossi, tras el hallazgo del cohete que desapareció en 2015: “Fue un robo, no es que se perdió un misil”

Este sábado por la tarde, agentes de la Brigada de Explosivos de la provincia de Buenos Aires hicieron detonar el misil militar que había desaparecido en 2015 y fue hallado en el barrio platense de Los Hornos por obreros municipales. Ante esta situación, el exministro de Defensa, Agustín Rossi, habló del suceso.

Vecinos del lugar confirmaron que la detonación se escuchó a varias cuadras de distancia y que rápidamente se observó una columna de humo.

El actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se volvió a defender de las críticas por la desaparición, hace siete años, del armamento militar que fue encontrado por operarios municipales que hacían obras de zanjeo.

Agustin Rossi Agustín Foto Federico Lopez Claro

En una entrevista con AM750, Rossi dijo: “Ahora que encontraron el misil se va a saber la verdad. Lo que sucedió aquella noche de enero de 2015 en Arana fue que uno o dos miembros del personal militar se llevaron ese misil del polvorín para perjudicar al comandante del escuadrón o al jefe del Ejército, César Milani“.

“Se llevaron un misil en vez de municiones que son más fáciles de vender en el mercado negro. ¿Quién te va a comprar un misil?”, analizó Rossi y sumó: “El robo del misil tenía como objetivo un daño político”.

Para concluir, agregó: “Fue un robo, no es que se me perdió un misil. No tengo elementos para decir que lo del misil haya sido un robo programado”.

Ahora, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa, comenzó a investigar y buscar determinar si se trata del artefacto que desapareció en 2015.