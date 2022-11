Agenda recargada de Vidal en Mendoza: estará dos días y se juntará hasta con “las mujeres de pelo de cocker planchado”

Las elecciones están cerca para la política, no para el calendario. Las aspiraciones personales y colectivas empiezan a tensionar de cara al 2023. Ni el Pro ni la UCR son ajenos a las diferencias que no se maquillan, a nivel nacional como provincial. En Cambia Mendoza, la convivencia entre radicales y dirigentes del Pro tiene sus momentos álgidos y habrá que seguir de cerca lo que suceda con las candidaturas a la Gobernación. En Buenos Aires hay una disputa fuerte por la fórmula presidencial que quiere destronar al Frente de Todos.

En medio de este clima llegará María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La dirigente, muy cercana a Mauricio Macri, se reunirá con todas las patas de la coalición gobernante y por supuesto, sus matices internos. De acuerdo a la agenda que está confirmada hasta ahora, hay “mitin” con empresarios y políticos incluidos tanto el gobernador Rodolfo Suárez como el senador nacional Alfredo Cornejo. Un desayuno simpático con el grupo de mujeres que fiscalizó en las elecciones del 2021 le dará color a la visita.

El desembarco de Vidal es parte de una estrategia de posicionamiento que va desplegando en varias provincias. La intención es mostrarse como una alternativa entre halcones y palomas del Pro, que tienen a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta en los extremos y, al igual que Vidal, también aterrizaron en Mendoza. La legisladora porteña, avalada por el ex mandatario nacional, busca conquistar al electorado en los diferentes territorios, varios ya recorridos.

Desde el aeropuerto Francisco Gabrielli, sin escalas, visitará la sede céntrica de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Desde la entidad indicaron que este tipo de actividades es similar a las que se suelen tener con otros dirigentes y se ha invitado a todo el directorio. Uno de los temas que le plantearán a Vidal es una postura en desacuerdo al proyecto de ley “tolerancia cero” de alcohol al volante. A través de estudios y especialistas, argumentan que países que lo han implementado no han disminuido notablemente la cantidad de accidentes por alcoholemia. Es decir, entienden que no es solución al problema y se lo harán saber, remarcado que ninguna región vitivinícola avala proyectos similares.

Además, expondrán sobre el sector destacando la actividad, la mano de obra que genera, la generación de divisas y demás aspectos. Y plantearán una agenda de necesidades para mejorar la competitividad teniendo en cuenta que Vidal es una de las jugadoras fuertes del Pro y se mira qué pasará con el sillón de Rivadavia el año próximo.

Luego, partirá rumbo a la Municipalidad de Luján de Cuyo para ser recibida por el intendente Sebastián Bragagnolo en el único bastión municipal del Pro en Mendoza. Se quedará en esos pagos para almorzar en la Bodega Norton junto empresarios vitivinícolas y podría haber también presencia política. Por la tarde regresará a la Ciudad de Mendoza para reunirse con vecinos en la plaza España y estará acompañada por Sol Salinas, la concejala del Pro que tiene muy buena relación con Macri y también con Patricia Bullrich, además estarán la edil Cecilia Páez y la ex diputada Hebe Casado.

Del otro lado de la grieta se ubica Omar De Marchi, armador en el interior de Rodríguez Larreta. No hay confirmaciones aun de una agenda con Vidal, pero no hay que descartar un encuentro. La dirigente no busca agitar las diferencias, sino todo lo contrario.

Vidal tendrá la foto con el radicalismo

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, será otro de los dirigentes que comparta agenda con la ex gobernadora bonaerense. Ambos asistirán a la entrega de los Premios Inclusión, que será ese miércoles por la tarde en el Auditorio Ángel Bustelo.

El jueves continuarán las actividades con el radicalismo. Antes, habrá una parada simpática con el grupo de mujeres que formó un “ejército fiscalizador” para actuar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año pasado. Se hicieron llamar “las pelo de cocker planchado” y es un grupo de amigas macristas que armaron una tropa utilizando el sistema que utilizan muchas marcas de ventas por catálogo. Cada una buscó a diez personas y reunieron 60 fiscales para colaborar con el recuento de votos.

Luego del desayuno con el grupo de amigas, habrá una actividad con el gobernador Rodolfo Suárez y el senador nacional Alfredo Cornejo aunque aun no hay precisiones. La cumbre con los intendentes del Gran Mendoza y autoridades será al mediodía en la Residencia ubicada en La Puntilla. Finalmente cerrará su visita junto al presidente de la UCR, e intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar en el Parque Tic junto a empresarios y emprendedores. El regreso a Buenos Aires será también por la tarde.