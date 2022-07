Agencias de viajes respondieron a Batakis: “La incapacidad de generar divisas es de los funcionarios, no del turismo”

Siguen las repercusiones por las declaraciones de la flamante ministra de Economía. Este jueves, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo tildó de “desafortunada” la frase de Batakis sobre los viajes al exterior.

Anoche, en una entrevista para A Dos Voces, la funcionaria afirmó que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”. Gustavo Hani, el presidente de la Federación que nuclea a las agencias de viajes de todo el país, aseguró que los dichos de Batakis no tienen ningún sustento con la realidad.

“Desde Faevyt nos ponemos a disposición para darle toda la información que necesite sobre el funcionamiento de nuestra industria”, dijo en diálogo con Infobae.

“El turismo emisivo también genera puestos de trabajo en cada rincón del país a través de las más de 5.000 agencias de viajes, de los empleados de las aerolíneas aéreas, aseguradoras, y más prestadores de servicios turísticos”, agregó.

“La Ministra confunde las compras en el exterior (que en muchos casos coinciden con una oportunidad cambiaria) con los viajes al exterior que, en su gran mayoría y contrariamente a lo que quiere instalarse, no son por placer, sino por alguna necesidad o compromiso, ya sea laboral, deportivo, educativo, formativo, científico o de salud”, dijo.

“La incapacidad de generar divisas, empleos y oportunidades, es de los funcionarios no del turismo”, continuó Hani y afirmó que “tomar medidas como el Impuesto País; el anticipo de ganancias; la cancelación de las cuotas para viajes al exterior con tarjetas de crédito, entre otras implementaciones, está comprobado que fracasó”.

Hani afirmó que este tipo de medidas tan restrictivas no solo no cumplen con el objetivo de generar - o retener divisas - sino que no hacen más que “limitar a una industria pujante que da empleo genuino en cada rincón de Argentina”.

El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo

En la noche del miércoles, la ministra de Economía habló de su plan económico en el programa A Dos Voces, que se transmite por el canal de cable TN. Durante la entrevista, Batakis dijo que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”.

“Nosotros tenemos que administrar las reservas para que haya mucho más dólares para que el país crezca y que se vuelquen para la producción. Todos tienen derecho a las vacaciones, pero tenemos que invitar a que vacacionen en el país también. Tenemos el mundial en el medio y eso demanda muchas divisas”, dijo en relación a las reservas.

“Es atendible que con las divisas que tenemos generemos los puestos de trabajo, para que generen ingresos para otro eslabón de la cadena”, agregó.