Adolfo Rubinstein dijo que también se aplicaría la Sputnik V: “Esto hay que promoverlo y apoyarlo”

El ex secretario de Salud del gobierno de Cambiemos Adolfo Rubinstein aseguró este viernes que él también está dispuesto a aplicarse la vacuna Sputnik V que desarrolló el centro ruso Gamaleya contra el coronavirus, más allá de sus críticas contra las gestiones que llevó adelante el gobierno nacional para acceder a esa medicación.

“La vacuna es obviamente la única solución para terminar con esta pesadilla, esta tragedia. De eso no hay ninguna duda. En este momento la que tenemos disponible es la vacuna Sputnik con sus luces y sus sombras, porque la realidad es esa. Pero no tengo ninguna razón para pensar que no es tan eficaz y segura como el resto”, indicó Rubinstein en declaraciones a Radio Con Vos.

El ex funcionario de la administración de Mauricio Macri agregó que “sería deseable a esta altura que tuviéramos disponibles todos los datos para despejar las dudas y mejorar la confianza pública”.

“Pero más allá de eso, me parece bien que se comience. Hay que empezar de manera acelerada porque tarde o temprano va a llegar la segunda ola, probablemente llegue en otoño, en abril o mayo, y lo que sería muy deseable también es que una buena proporción de la población más vulnerable, es decir los mayores de 70 años y las personas con enfermedades crónicas, ya estén vacunadas”, agregó.

Y cuando se le consultó si él se aplicaría la Sputnik V, el ex secretario de Salud respondió: “Sí, sí, no es una discusión que tuviera que ver con eso. La discusión tuvo que ver con la transparencia en la comunicación, porque yo creo que ahí hubo serios déficit del Gobierno en todo lo que fue, ya ni siquiera la gestión de la pandemia sino la gestión de la comunicación, sobre todo, en este último período con el sainete de la vacuna”.

“Todo esto hay que promoverlo, apoyarlo y hay que seguir adelante, tenemos que combatir entre todos esta tragedia”, completó.

“Vacunarse sirve para ser inmunes”

Rubinstein realizó esas declaraciones luego de que el jueves el presidente Alberto Fernández, de 61 años, se aplicara la vacuna Sputnik V en el Hospital Posadas para darle inicio así a la etapa para inmunizar a las personas mayores de 60 años.

“Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo”, convocó el primer mandatario. También se vacunó ayer el ministro de Salud, Ginés González García.

El Ministerio de Salud, por recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), autorizó el miércoles el uso de la vacuna (VacunaGam-COVID-Vac) Sputnik V contra el coronavirus en mayores de 60 años.

El 29 de diciembre pasado, Argentina inició la campaña de vacunación con la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya.