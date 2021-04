Adolfo Bermejo: “Este Gobernador tiene un gabinete que le falta cintura política”

Adolfo Bermejo cumplió 60 años en noviembre y por ese requisito, pudo anotarse para recibir la vacuna del Covid , cuya primera dosis le aplicaron en la última semana. A esa edad en la que muchos están empezando el apogeo de su carrera política, el senador provincial peronista siente que ya hay que hacerle lugar a los “nuevos cuadros” en el PJ y que su “sueño inconcluso” será por siempre llegar a la Gobernación.

-¿Cómo ve a Mendoza en materia sanitaria y política?

-La provincia está frente a un desborde sanitario. Tengo amigos y conocidos que me escriben y me cuentan esta situación. Estamos tan complicados como la mayoría del país. La ministra habla del 90% de ocupación, después dijo que era un poco más. Negó que fueran a suspender cirugías programadas, después suspende las cirugías. Lo que veo es que en Mendoza se necesita un piloto de tormenta, alguien que en épocas de crisis tenga coraje cívico, iniciativa y propósitos claros. Eso no lo veo en el gobernador Suárez. Creo que a este gobierno le falta una marca propia, porque en algunos aspectos toma el estilo de Cornejo y acompaña lo que dice el ex gobernador: por otro lado en Buenos Aires dice una cosa y en Mendoza pretende otra. Y a nivel macro, la segunda ola sigue avanzando y las vacunas no alcanzan porque los países centrales demoran la provisión. Las medidas que hay que tomar son antipáticas, el Gobernador trata de quedar bien con todos y cuando uno gobierna lo que tiene que tener es una impronta propia y carácter para llevar adelante esas medidas que sean necesarias, aunque a la gente no le guste. De eso se trata gobernar.

-¿Suárez debería decidir restricciones más duras para Mendoza?

-El Gobernador es el que tiene toda la información más clara que nadie, es el que sabe más que nadie cuál es la situación. Pero yo creo que las medidas las toma tarde y se contradice: primero le pide a la Nación libertad para que la provincia tome decisiones y ahora a último momento le exige al Presidente que decida todo. Por supuesto, que nadie querría que los chicos se quedaran sin clases ni que la economía se frene, pero la situación realmente nos está complicando.

-¿En qué cambió el PJ mendocino con Fernández Sagasti?

-Antes habría que hablar un poquito de dónde venimos. el peronismo viene de derrotas electorales contundentes y muy seguidas. Hemos perdido dos veces la elección a gobernador y de 11 municipios que gobernaba el peronismo hoy hemos quedado con cinco intendentes (con seis en realidad). Eso nos dejó en una situación desesperante, todos desparramados, sin conducción. Hemos ido transitando un camino que nos ha llevado a cierta normalidad, que nos ha permitido trabajar en unidad casi total, porque hoy las autoridades del partido, más allá de Anabel, tienen la compañía de todos los intendentes; en la legislatura los bloques están unidos, no ha habido fisuras. entonces creo que el peronismo ha dado un paso importante. Lo q habrá que pensar y trabajar ahora es en preparar un plan de gobierno que nos vuelva a hacer creíbles, hay que trabajar en que los mendocinos vuelvan a confiar en nosotros y que nosotros seamos capaces de decir cómo hacer mejor las cosas.

-Hay otras leyes que fueron temas que Suárez planteó en su campaña y que ustedes no apoyaron, como la reforma constitucional. ¿Hay alguna chance de que revean esa postura?

-No, hoy no hay ninguna posibilidad de que dialoguemos sobre este tema porque es un proyecto que fue mal planteado, no se nos dio participación, se nos mostró un producto final. Y al momento de llevarlo a la legislatura el ministro Ibáñez dijo que no había forma de modificarlo. entonces con eso negó todo tipo de diálogo. Después usa al Consejo Económico y Social y me parece una falta de respeto, porque ese Consejo fue creado con otra finalidad, para atender la situación económica de la provincia y ver la ampliación de la matriz productiva y generar más empleo. No creemos prudente que ese Consejo esté pidiendo por mail opinión al respecto. Y aparte no creemos que sea el momento adecuado para tratar el tema, en plena pandemia.

- ¿El peronismo estaría de acuerdo con reformar la constitución pero no con la metodología que propone Suárez para debatirlo?

-Totalmente. Siempre hemos dicho que hay que trabajar en la reforma de la constitución, lo dije en la campaña 2015, después nuestros candidatos en las PASO 2019 hablaban de los mismo y en algún momento hay que abocarse a esa tarea pero la forma en que la encara el Gobernador es un fracaso total. Le pasó también con la reforma de la ley de educación. Este Gobernador tiene un gabinete que le falta cintura política y algunos ministros patinan cuando intentan hacer algo sin consenso, sin diálogo político. se equivocan en eso.

-¿Stevanato es la continuidad del bermejismo en Maipú?

-En Maipú siempre lo que hemos buscado es la mejora de la gestión anterior. Esto lo aprendimos de Bordín cuando nosotros éramos jóvenes peronistas. Y la renovación la hicimos siempre con cuadros propios, con gente propia, tratando de que la gestión tuviera un hilo conductor, con políticas de estado. De Stevanato lo que esperamos, y entendemos que es lo que está haciendo, es que mantenga ese hilo conductor: seguir generando políticas públicas y políticas de estado, que el maipucino se sienta orgulloso del departamento. Nunca lo pusimos a Stevanato pensando en que le diera continuidad al bermejismo, la verdad es que es lo que menos nos importa. Lo que nos importa es que el día de mañana sepamos que no nos equivocamos al pensar en este chico como intendente.

-Maipú es el origen del sector azul del peronismo, ¿sigue existiendo ese sector?

-No. Sigue existiendo para los lazos de amistad y afecto, porque el Chueco la verdad que nos enseño que en la política se puede construir desde los afectos, desde el cariño, de no dejar desamparado nunca a ninguna compañera ni compañero. Pero la realidad política del partido nos fue llevando por distintas circunstancias y ya como sector azul organizado institucionalmente no existe.

-¿Va a ser candidato? No vale decir que no es momento de hablar de eso...

-Ja ja ja…. Sí, es un año electoral y hay que ir pensando en eso, pero la verdad que todavía no hay definiciones de ningún tipo de candidatura, como las tienen el gobernador que ya anunció que Cobos y Cornejo son sus candidatos.

¿Retiro? “Alejandro renunció porque estaba estresado”

-¿Por qué renunció su hermano Alejandro a la banca de diputado nacional?

-Alejandro renunció porque estaba estresado, estaba un poco cansado. Cuando pasó esto, en las conversaciones previas que tuvimos, él me decía “es un tema mío personal, no des mayores explicaciones”. Y yo le decía: me las van a pedir todos si vos no lo explicas. Yo me encargo de descartar que sea por un tema de salud o por problemas políticos, porque eso nunca sucedió. Creo que “el Ale” después de ser intendente de Maipú y una campaña como precandidato a gobernador le generaron un estrés muy grande y tomó la decisión de alejarse un poco de todo eso. Eso no significa que se aleje del todo, porque siempre está pendiente de los temas de Maipú, siempre va a seguir vinculado a la política.

-¿Y nunca más desde un cargo?

-No sé, creo que él necesitaba este momento para él y para su familia.