Acusaron a Alfredo Cornejo de insultar a una senadora en plena sesión

Las senadoras nacionales oficialistas Eugenia Catalfamo y María Eugenia Duré acusaron al jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, de haber insultado a su compañera de bloque, la bonaerense Juliana Di Tullio, durante el transcurso de la sesión ordinaria que se llevó acabo noche.

Antes de que comenzara a discutirse el proyecto sobre la creación de cuatro parques nacionales, Catalfamo pidió la palabra para plantear una cuestión de privilegio contra el opositor Cornejo.

“No me quiero callar. Hace unos minutos, cuando la senadora Di Tullio estaba dando el informe del tema que acabamos de aprobar (el proyecto sobre moratoria previsional) el senador Cornejo se refirió a ella con una falta total de respeto”, mencionó la legisladora puntana.

Repudió la violencia política, simbólica e institucional que el senador @alfredocornejo cometió hacia nuestra compañera @ditulliojuli. Como mujer y joven dirigente le solicitó que pida disculpas.



Realmente estamos hartas. ¡No nos callamos más!

Según Catalfamo, el legislador “se dirigió con una falta de respeto y una violencia política simbólica e institucional que no podemos tolerar en este cuerpo”.

“Cuando la senadora le dijo que escuchara de lo que estaba hablando, el senador le respondió: ‘dejá de chicanerme, boluda’ y ‘me estás boludeando’”, mencionó la legisladora.

La denuncia fue respaldada por la fueguina Duré quien, sin embargo, indicó que los dichos de Cornejo fueron “no me boludees, no me chicanees, no seas boluda”.

Las acusaciones de ambas legisladoras fueron escuchadas por el radical Cornejo quien estuvo presente en el recinto durante ambos discursos.

“Me siento ofendida como mujer. No podemos traspasar los límites de esa manera”, sentenció Catalfamo.