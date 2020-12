Aborto: Hotton acusó a Donda de discriminarla por decirle “fanática religiosa” y le pidió que renuncie al Inadi

A horas del inicio del debate en la Cámara de Diputados, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, y la exdiputada Cynthia Hotton se enfrentaron duramente por la legalización del aborto debido a sus posturas contrarias.

En “A dos voces” (TN), Hotton lanzó en que el proyecto que busca conceder a las mujeres y personas gestantes el derecho a decidir sobre sus cuerpos permitirá que “una chica de 17 años con 7 meses y medio de embarazo va al médico y dice que ese embarazo fue sin su consentimiento y el médico le tiene que realizar un aborto”.

Pero Donda le pidió a la exlegisladora que no mienta sobre lo que dice la iniciativa (se puede abortar hasta la semana 14 de gestación) y le aclaró: “Tenemos en el Código Penal sancionado hace casi 100 años un artículo que permite algunas causales, una de esas es la causal de violación; después del primer trimestre médicamente no se considera aborto, nadie va a abortar a un bebé de siete meses de gestación”.

Sin embargo, Hotton hizo oídos sordos a las declaraciones de la titular del Inadi y volvió a la carga: “Vos estás mintiendo, si sabés que la ley dice que hasta el noveno mes se puede abortar por las causales. Hace 15 años que venís insistiendo”.

La discusión se elevó en tensión a tal punto que Donda acusó a Hotton de hacer “fanatismo religioso”. La referente antiaborto no se la dejó pasar: “Sos directora del Inadi, esto es un acto discriminatorio. ¿Qué me estás diciendo? Yo soy una ciudadana cristiana y vos me estás discriminando”.

Expresando toda su bronca, Hotton exigió que Donda deje su cargo en el Inadi: “Pido la renuncia acá de la directora del Inadi, ¿Cómo vas a estar diciendo que es un fanatismo religioso? Esto que quede registrado”.

Donda recordó que ella se crió en una familia católica y le respondió: “Todos podemos tener convicciones religiosas, yo soy cristiana, a la hora de legislar lo tenemos que hacer acorde al derecho y uno de los derechos que Argentina está obligada internacionalmente a reconocer es el derecho a la mujer de disponer sobre su cuerpo”.

El conductor del programa intervino y le preguntó a Donda si quería pedirle disculpas, pero una vez más interrumpió Hotton y manifestó: “Pedime disculpas, tuviste un hecho de discriminación”.

“Disculpá si te sentiste herida, no fue discriminación”, contestó la titular del Inadi. No obstante, Hotton le advirtió que este jueves va a presentar “una denuncia”.

