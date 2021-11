A la espera de una audiencia pública, está más cerca la concreción del gran casino y hotel en San Martín

El Gobierno provincial avanza en los trámites administrativos para la creación de un ambicioso proyecto en el este provincial: la construcción de un nuevo casino y hotel de 4 estrellas en el departamento de San Martín. El próximo paso antes del levantamiento de la estructura es una audiencia pública para la Declaración de Impacto Ambiental que se llevará a cabo el 21 de diciembre a las 10, y que estará a cargo de la secretaría de Ambiente del Gobierno provincial, a través de la modalidad virtual más allá de la flexibilización de la cuarentena en Mendoza y el país.

El proceso licitatorio duró varios meses y la ganadora fue la UTE integrada por Fuente Mayor S.A. y New Star Internacional S.R.L. Según pudo conocer Los Andes, no se esperan mayores inconvenientes en esta audiencia pública, por lo que serían los últimos pasos para terminar de cerrar -si todo finaliza sin problemas– el proceso y ya dar inicio a la construcción. No obstante, ningún miembro del Poder Ejecutivo quiso prestar declaraciones oficiales.

Este viernes salió la resolución 732 de la secretaría de Ambiente publicado en el Boletín Oficial, en el cual se llamó a esta audiencia pública, en la cual se justificó la modalidad online de este acto al indicar que “fue beneficiosa en relación con la participación ciudadana, evitando la movilización de los interesados, con el correlativo gasto que implica para aquellos”.

También destacaron que, a los fines de continuar con el Sistema de Información Pública Ambiental, el proponente del proyecto deberá dar “clara y amplia difusión por medio de la prensa de una Síntesis de la Manifestación General de Impacto Ambiental”.

Según el proyecto presentado en la licitación que ganó, la UTE Fuente Mayor y New Star Internacional, del Grupo mendocino Kristich, que administra las salas en el hotel Fuente Mayor en Tunuyán, presentó una oferta con mayor inversión que incluye salas y además un hotel 4 estrellas. La construcción, instalación y explotación del edificio -por el plazo de 20 años- estará a cargo del adjudicatario.

El proyecto consta de 900 máquinas tragamonedas en un único local destinado a su funcionamiento e integrado al Proyecto de Inversión de San Martín.

Recordemos que esta licitación tuvo polémicas, ya que dos oferentes que perdieron en la licitación denunciaron a la ganadora ante la Fiscalía de Estado, que luego emitió su dictamen favorable en la que estableció que la licitación no tenía un proceso irregular.

Entre las explicaciones y valoraciones, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) destacó la inversión de más de $4.000 millones que hará la UTE, en la cual se prevé una generación mayor de empleos, con 482 puestos directos en la ejecución de la obra y 315 una vez puesta en funcionamiento la sala.

También desde el IPJyC sostuvieron que era la única oferta que contenía también un emprendimiento hotelero, que resulta “necesario para el actual desarrollo de la Zona Este dando solución a la necesidad de plazas hoteleras en la Zona Este”.

Entre las características del emprendimiento, se propone la construcción de un hotel categoría 4 estrellas de 55 habitaciones, con spa, gimnasio, pileta climatizada, amplia plaza gastronómica, plaza de eventos, centro de convenciones de 1.600 m²; más 17 locales comerciales que, en su planta superior, se construirán en una superficie de 1000m2.