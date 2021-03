A contramano: dos legisladores mendocinos rechazan el curso de violencia de género para conductores

Una disposición publicada el pasado 24 de Febrero en el Boletín Oficial ha despertado críticas y acompañamiento desde distintos sectores. Es la resolución 152/2021 que dictamina que, a partir de la fecha, todos los conductores deberán completar un módulo sobre Género como parte del examen para obtener o renovar la licencia de conducir.

Según reza el documento, se hace necesario “incorporar en el curso obligatorio para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, un módulo que contemple la temática en cuestión y promueva valores de igualdad y la deslegitimación de la violencia contra las mujeres en la conducción de vehículos, la vía pública, la seguridad vehicular, y todo lo relativo a la materia”. Además, señala su adhesión a la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (26.485) y a la ley de identidad de género, ratificando el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación.

Tras los distintos hechos de violencia y los 47 femicidios que se han registrado en la Argentina en este 2021, algunos entienden a la medida como una política más en la búsqueda por la erradicación de la violencia contra la mujer. Sin embargo, de acuerdo a dos legisladores mendocinos, el pastor Héctor Bonarrico (MasFe) y Gustavo Majstruk (PJ), la resolución busca “adoctrinar” y distraer a la población.

Según el senador Bonarrico (quien anteriormente se ha pronunciado en contra de la Ley Micaela y en contra de la diversidad de género por considerarla una “ideología no científica que nada tiene que ver con la violencia contra la mujer”), la resolución es “incoherente”. En diálogo con Diario Los Andes, dijo que “el ente vial tiene que crear leyes, reglas para el buen conducir, para saber manejar, las señales viales. No tiene nada que ver con la ideología de sexo. ¿Cómo será para los que no comparten el pensamiento? Es como si el presidente dijera que porque su ideología es evangélica, quien quiera sacar el carnet debe ser evangélico”.

Por ello, decidió presentar un proyecto de repudio que no fue acompañado por ninguno de sus compañeros en la legislatura: “Nadie me acompañó con mi proyecto. Yo después hablé con varias senadoras y me dijeron que me entendieron, pero siguen la corriente pidiendo otra cosa. Y mientras distraen a la gente, siguen robando vacunas”.

Y continuó Bonarrico: “Es mentira que este decreto proteja a la mujer. No es contra la violencia de género, es con ideología LGBTI, el machismo, el patriarcado. Hay un ente al que el gobierno le da millones de dólares al año: ¿Por qué no hacen políticas para las mujeres? ¿Por qué no van a las mujeres que son maltratadas, que las comisarías por ahí no toman las denuncias? ¿Por qué no hacen lobby? Ese es el trabajo que hay que hacer. Repudio 100% la violencia a la mujer y a todo ser humano. Yo respeto a todo el mundo y eso es lo que quieren erradicar con la disposición 152/2020, que la hicieron porque se les dio la gana”.

Por su parte, el diputado Majstruk (quien también generó repercusiones por votar en contra de la Ley Micaela y fue criticado por decir que el patriarcado es un “cuco inventado” ) también se expresó en contra de la resolución a través de la red social Twitter, donde dijo que “imponer de manera obligatoria un curso de género como condicionante para manejar un vehículo es, por lo menos, abusivo”: “Adoctrinamiento estatal, muy cercano al fascismo que los horroriza”, se quejó.

Alejado políticamente de Bonarrico, pero cercano a él en algunas ideas, manifestó a este diario que el Estado “abusa de la ideología de género dictando cursos para sacar una licencia”: “Nadie puede estar en contra de la violencia de género, pero de ahí a que se lo exijan a los conductores para tener su carnet me parece una imposición”.

Asimismo, expresó que “hay una disposición del Estado (no sólo el Nacional) que nada tiene que ver con la biología o la ciencia, sino con una ideología”: “Me parece que esto está por demás. Ya hay otras políticas que se están manejando”.

En este sentido, ambos legisladores entienden a la perspectiva de género como “ideología” y, por lo mismo, presentaron (en 2019) dos proyectos para excluir la perspectiva de género de la Educación Sexual Integral.

Chicaneos y acusaciones en la Legislatura por la postura de Bonarrico

El martes, en la sesión del Senado provincial, tras la exposición de Bonarrico la senadora Natalia Vicencio (Frente de Todos) acusó al legislador del bloque MasFe de “no haber leído la disposición, porque los contenidos que presenta son prácticamente los mismos de la Ley Micaela” y advirtió que el senador podría no haber tomado la capacitación: “Me llama la atención el contenido que utiliza, las palabras que utiliza para dirigirse hacia la perspectiva de género, cuando él debería tener la capacitación que tenemos todos y todas. Desde el bloque no vamos a acompañar la disposición, pero sí solicito que si no se ha realizado la capacitación en Ley Micaela que por favor se realice. Porque ya hay terminologías, ataques y agravios que tienen que ver con la perspectiva de género que tenemos por ley”.