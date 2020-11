Una nueva jornada de movilizaciones contra el gobierno nacional se lleva a cabo este domingo en varias ciudades del país , tras la convocatoria de miembros de la oposición a un nuevo banderazo por el 8N.

El epicentro de los reclamos es el Obelisco en la Capital Federal, pero las concentraciones se producen en otras capitales provinciales y ciudades importantes como es el caso de Rosario, Mendoza, Mar del Plata y Córdoba.

Cientos de manifestantes salieron a las calles en la provincia mediterránea, que contó con el impulso de Patricia Bullrich. Foto La Voz.

Hasta esta última ciudad llegó en horas recientes la titular del Pro, Patricia Bullrich, quien había arengado desde sus redes sociales a los seguidores para que participen de la protesta. En diálogo con TN, Bullrich afirmó que “la gente viene a defender la libertad, la república, la justicia... Estoy muy emocionada de estar acá. Siempre estuve en el Obelisco, pero venir a Córdoba, el centro productivo de nuestro país, es muy emotivo”.

En tanto, la ex ministra hizo referencia al último fallo de la Corte Suprema sobre los jueces Bruglia y Bertuzzi y pidió que no dejen sus cargos: “Tenemos que pedirle a los jueces Bruglia y Bertuzzi que no renuncien”, afirmó. “No importa cuánto tiempo estén. Que el tiempo que estén, hagan justicia”.

La concentración de hoy es la primera que se lleva adelante desde el inicio de la cuarentena sin las restricciones del aislamiento social, ya que el presidente Alberto Fernández había anunciado el viernes último el avance al DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio) en el AMBA y en otras ciudades.