Ya son 4 los menores inimputables que han participado de asesinatos en 2021 en Mendoza

En lo que va del año, ya son cuatro los adolescentes que participaron en homicidios ocurridos en Mendoza y que, por lo tanto, son inimputables tal como ocurre con chico de 14 años que habría asesinado a Lucía Inés Fernández (15) el pasado martes en Maipú.

Tres de ellos son sospechosos de haber matado a mujeres, en tanto que el cuarto participó del robo callejero un celular que terminó con la muerte de un lasherino de 40 años que iba tomar el Metrotranvía.

El primer caso se produjo el 10 de enero pasado, cuando fue asesinada la joven Karen Jazmín Ponce (19) y por su muerte fueron detenidos días después dos menores de 15 años.

La joven se encontraba con un grupo de 8 chicos en la manzana B del barrio Flores Sur de Ciudad, cuando pasadas las 3, aparecieron dos sujetos a bordo de una moto roja y con cascos y comenzaron a disparar.

Karen Ponce, la joven asesinada en Mendoza.

Karen recibió un proyectil en la región dorsal posterior izquierda y uno de sus amigos resultó con heridas en ambas piernas. Los dos jóvenes fueron trasladados al hospital Lagomaggiore pero la chica falleció al llegar, en tanto que el otro herido fue asistido y su vida está fuera de peligro.

Varios llamados al 911 alertaron a la Policía sobre el brutal ataque y cuando los uniformados llegaron, las dos víctimas habían sido trasladadas por lo que custodiaron la escena del crimen y tomaron los primeros testimonios.

En ese momento, los testigos dieron los nombres de los agresores. Al día siguiente uno de los sospechosos, de 15 años, apresado mientras caminaba por las cercanías del barrio Flores Sur. Al día siguiente otro chico de la misma edad, fue detenido en una vivienda ubicada en calle Avellaneda al 2400 de Guaymallén.

Esteban Emilio Olivera: Lo mataron por un celular

El 22 abril pasado la policía detuvo a un chico de 16 años que participó en el asesinato de Esteban Emilio Olivera (40), quien fue asesinado el 8 de abril, en Las Heras, cuando iba a tomar el Metrotranvía para ir a trabajar y que tuvo como móvil el robo de un celular.

En este esquina se produjo el robo de una celular que terminó con la víctima muerta.

El chico estaba en una casa del barrio San Isidro, en El Challao, donde era ocultado por sus familiares. Para los investigadores este era el chico que fue captado por las cámaras de la zona junto a un adulto que no ha sido detenido aún asaltaron a Olivera, quien había salido de su casa del barrio Almería y caminaba como cada jornada, con el objetivo de abordar el Metrotranvía para ir a trabajar a Luján de Cuyo.

Pero en Avellaneda y Sargento Cabral, a dos cuadras de su vivienda, dos ladrones le cortaron el paso y le exigieron su teléfono celular. El trabajador se resistió a entregar el aparato y recibió dos balazos: uno en el tórax y otro en la cabeza.

Qué pasa con los menores que han asesinado

En todos los casos, estos tres menores implicados - tal como va a ocurrir con el presunto asesino de Lucía Fernández, un chico de 14 años detenido ayer al mediodía en su casa de Maipú- corrieron la misma suerte: al ser inimputables, la Fiscalía de Homicidios pasa el expediente a la Fiscalía Penal de Menores.

Lucía Fernández, la nena asesinada en Maipú

Los niños, niñas o adolescentes menores de 15 años son inimputables según lo establece la ley 22.278, que regula el Régimen Penal de la Minoridad. Para esta ley un menor no es punible y por lo tanto no puede ser perseguido judicialmente, no puede ser detenido, ni se iniciaría una causa penal en su contra, aunque el caso sea investigado.

Por eso quedan bajo la órbita de la Justicia de Menores y los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) y pasan a algún hogar de menores hasta que se decida la restitución a sus familiares.