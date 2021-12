“Vos no viste nada, no sabés nada y no la conocés”: el testimonio clave del femicidio de Nancy

El expediente que forma parte la investigación del asesinato de Nancy Videla cuenta con un testimonio clave:: el de una mujer que alquilaba en una de las habitaciones de la casa donde se encontró el cuerpo de la víctima. La misma donde vivía Damián Lezcano Mendoza, el único detenido y principal sospechoso.

Este testimonio permitió a los investigadores reconstruir la secuencia previa y posterior al asesinato, reveló Infobae.

En Bucarest 2531, Ingeniero Budge, encontraron el cuerpo de Nancy Videla. (Foto: Clarín)

D.S.I. dio detalles de cómo funcionaba la vivienda que posee 4 habitaciones en alquiler: aseguró que está allí desde el 10 de noviembre de este año.

Según precisó la inquilina, la propiedad ubicado en Bucarest al 2531, en la localidad de Ingeniero Budge, consta de varios departamentos monoambientes, en uno de los cuales vivía Lezcano hasta el momento de la detención.

El departamento ocupado por el principal sospechoso se encuentra “desde la vereda por un pasillo a la derecha, el cual se ve de frente desde el lado izquierdo” y era utilizado por la testigo para cocinar.

De acuerdo con la versión de D.S.I., un día en el que estaba en esta vivienda preparando comida cuando “sonó un teléfono celular” que el hombre de origen paraguayo “tenía escondido arriba de un pequeño techo”.

Detenido por la desaparición de Nancy Videla.

En la declaración figura que el acusado “tomó” rápidamente el aparato “dándole la espalda” a su inquilina, al tiempo que intentaba silenciarlo “tocando la pantalla varias veces”.

“Este es el celular de mi hija que se le olvidó acá”, le dijo Lezcano a la testigo, a pesar de que ella no le había preguntado nada al respecto.

La sospecha de los investigadores es que ese era el celular de Nancy, que hasta el momento no fue encontrado.

Al ser consultada por la víctima, la mujer precisó que “nunca había mantenido diálogo” con ella, pero que sí la conocía porque el sospechoso “me comentó que una chica llamada ‘Nancy’ concurría frecuentemente a la casa a tomar mates con él”.

Además, la declarante dijo que el prestamista de 70 años también “me había mostrado la foto de perfil de ella a través de la plataforma WhatsApp”, donde la tenía agendada entre sus contactos, y comentó que esa imagen coincidía con la que días más tardes “aparecía en la televisión”, cuando Videla todavía estaba siendo intensamente buscada.

Asimismo, D.S.I. contó que el acusado por el homicidio le detalló que Nancy venía de Rosario, que estaba sola y que ante las carencias que tenía, la ayudaba: “Mirá que linda muchacha”, le dijo.

Por último, ya con la investigación avanzada, el sospechoso le manifestó a la testigo: “A vos si te preguntan algo sobre Nancy no digas nada, porque la gente es muy chismosa. Cualquier cosita que te pregunten vos no viste nada, no sabes nada y no la conoces”

.