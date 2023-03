“Vivo con miedo, no sé qué más hacer”: los audios de WhatsApp que dejó la mujer asesinada por su ex en Cañuelas

El femicidio de María Isabel Speratti Aquino (40) expuso nuevamente la desprotección y vulnerabilidad que sufren muchas mujeres víctimas de violencia machista. La víctima, como tantas, había denunciado repetidamente a su ex y padre de los hijos de ambos, pero nada pudo hacer ante la inacción de la Justicia.

El hecho sucedió la mañana del 16 de marzo, cuando María Isabel salía de su casa para llevar a sus dos chicos al Colegio Don Bosco de Uribelarrea hasta que fue interceptada por Gabriel Núñez (47), a bordo de un Volkswagen Suran gris. La mujer apenas alcanzó a gritarles a Joaquín Sacha (17) y Tao Valentino (13) que escaparan: en ese momento, el atacante sacó una pistola Bersa 380 9mm y abrió fuego.

Núñez disparó cuatro veces. Los primeros tres impactos fueron al cuerpo y, cuando la víctima se desplomó, la remató con un balazo en la cabeza. En los días posteriores al femicidio surgieron detalles del calvario que padecía Speratti: un mensaje donde ella aseguraba que su ex había intentado asfixiarla, el pedido de restricción de acercamiento, el botón antipánico que nunca tuvo y su visita a la fiscalía un día antes de ser asesinada.

A través de audios en un grupo de WhatsApp, la víctima contó su derrotero en busca de una ayuda que jamás llegó. Son mensajes a un grupo que compartía junto a otras mujeres que, como ella, sufrían violencia de género: una de sus integrantes recopiló esos mensajes y los difundió a través de las redes sociales.

Speratti había denunciado a Núñez por intentar asfixiarla. Foto: Facebook/María Speratti

El desesperado pedido de ayuda de María Isabel Speratti: “Mientras tenga vida, voy a pelear por justicia”

“Hola, chicas, ¿cómo están? Tengo algunas novedades para contarles. Ayer me presenté a esta charla abierta que había acá en Cañuelas, en el Municipio, imaginándome que iba a estar toda la crema y nata del Municipio, de la Policía, de la Justicia. Retiré a mis hijos del colegio y me fui con ellos a la charla”, contó Isabel al comenzar su relato en el grupo de WhatsApp.

Y agregó: “Ya que iban a hablar sobre violencia de género, dije: ‘en algún momento voy a meter la cuchara y voy a decir que todo lo que hacen no es suficiente’. Y así fue”, continúa. “La charla era una teoría preciosa sobre las masculinidades, y medio que justificaba que los hombres son así porque se crían así. Todo muy lindo. Parecía el mundo ideal y básicamente todo era vómito de unicornio”, detalló Speratti.

María Isabel estuvo presente en la marcha por el 8M. Foto: Facebook/María Speratti

Luego, Speratti manifestó su experiencia al narrar el infierno que vivía: “Les dije que yo no tengo Justicia, que soy sobreviviente de un intento de femicidio y vivo amenazada. Mi agresor nunca fue preso y ya no sé qué más hacer”. Según trascendió, la lucha de la mujer, entre otras cosas, era por un cambio en la carátula del ataque que había sufrido a manos de Núñez en julio de 2021.

“Quiso asesinarme y la causa sigue como ‘lesiones leves’ en lugar de ‘tentativa de femicidio agravada por el vínculo’. La fiscalía tiene cero perspectiva de género. No van a cambiar la carátula, ya me lo dijeron”, explicó en su momento la víctima. Además, la mujer relató: “Desde que pasó (el primer intento de femicidio), iba una o dos veces por semana a la fiscalía. Ya era figurita repetida, me conocían de memoria. El número de expediente ni lo buscaban. Y nunca me dieron bolilla. Me subestimaron, me ningunearon”.

Tal pedido, por el accionar de la Justicia, apuntaba contra la Fiscalía N°1 de Cañuelas, a cargo de Roberto Javier Berlingieri, que paradójicamente hoy se encarga de investigar el femicidio. Ante la consulta de TN sobre el historial de violencia padecido por la víctima, desde el despacho judicial respondieron: “Estamos trabajando en el caso y no podemos brindar ninguna información”.

Mensajes con un pedido de justicia por María Isabel. Foto: Facebook/Lula del Vidrio

En su relato desolador, Speratti detallaba agresiones incluso desde el círculo familiar de Núñez. “Fui increpada por la hermana del violento, que también es violenta. La tengo filmada. Y anoche fue otra de las hermanas y una cuñada del progenitor de mis hijos a amenazar de muerte a mis hermanas. Les dijeron que les iban a quemar la casa con ellas adentro, que sabían todos sus movimientos, sus horarios, qué colectivo tomaban, que eran dos mujeres que vivían solas”, explicó la mujer.

En un audio de 11 minutos, la víctima aseguró: “Soporté 20 años de violencia psicológica y sexual y un intento de asesinato. Bajé 14 kilos en un mes. No podía comer ni dormir”. Además, menciona que la jueza Inés del Valle Rivarola (del Juzgado de Paz de Cañuelas) les pidió a sus hijos que le dieran “una nueva oportunidad” al padre, por lo que concluyó: “Mientras tenga vida, voy a pelear por justicia”.

“El femicidio de mi hermana era totalmente evitable”

La hermana de la víctima, Rocío Speratti (31), vivió de cerca el interminable pedido de su hermana en busca de protección y justicia. Rocío, en diálogo con TN, describió que “fueron muchos años de agresiones psicológicas y sexuales” y que María Isabel tomó la decisión de separarse de Núñez tras aquel primer intento de femicidio.

“Esa vez mi hermana se salvó porque mi sobrino menor entró a la habitación y el más grande saltó el paredón del vecino y llamó a la Policía”, recordó Rocío. Además, la hermana de la víctima mencionó que, en aquella ocasión, el imputado le pidió a la víctima que lo perdonara: “Le prometió que iba a cambiar, pero ya estaba planificando matarla. Es el manual del psicópata, incluso puertas afuera se mostraba amable y encantador con todo el mundo”.

Allegados a María Isabel Speratti pidieron justicia tras el femicidio. Foto: Twitter/@canuelasaldia

“Él (Núñez) siempre fue posesivo y celoso, pero en los últimos tiempos ya no la dejaba hacer nada. No le permitía salir a ningún lado y hasta llamó a los compañeros de feria de mi hermana (María Isabel era artesana y tenía un puesto en San Telmo) para pedirles que no se le acercaran”, detalló Rocío.

Los hijos de María Isabel quedaron bajo la guarda de Rocío Speratti. “Hay una perimetral para que la familia de él no se acerque. Sus hermanas ya nos amenazaron y tengo mucho miedo por mis sobrinos”, argumentó la mujer, y agregó: “Ellos están como pueden. Yo voy a hacer todo lo posible para que estén bien y que mi hermana, aunque ya sea tarde, tenga la justicia que nunca tuvo”.