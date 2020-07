Violó el aislamiento, chocó ebria con su auto y dijo ser “sobrina del gobernador santiagueño” para zafar

Una mujer fue detenida en la vía pública en Santiago del Estero porque violó la cuarentena, protagonizó un choque con su auto, insultó a policías, se negó al test de alcoholemia y hasta dijo ser la “sobrina de Zamora” (el gobernador santiagueño) para zafar.

El insólito suceso tuvo lugar el miércoles, en el barrio Autonomía de la Capital. Pilar Durán, como se identificó a la mujer, manejaba su vehículo y cometió un incidente de tránsito, con daños en el tren delantero.

En un estado aparente de ebriedad, la joven comenzó a reclamar y agredir verbalmente a los policías. Se presentó como “abogada” y “empresaria de tres restaurantes”, además de asegurar que es la sobrina del gobernador santiagueño Gerardo Zamora.

“¿Qué accidente tuve? ¿A quién choqué? Que venga quien quiera. Yo no voy a esperar nada porque no tengo nada. No sabés con quién te estás metiendo”, exclamó la mujer, quien se negaba a bajar del auto y hacerse el test de alcoholemia.

Según el medio local Nuevo Diario Web, el fiscal Sebastián Robles dispuso la aprehensión por infracción al artículo 205 (violar la cuarentena) y atentado a resistencia a la autoridad. Vale resaltar que además de no lograr justificar su salida de casa, la mujer ni siquiera llevaba barbijo.