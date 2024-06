Casi 150 mendocinos ya no pueden ejercer violencia, ni provocar destrozos, ni agredir a policías con la justificación de encarnar la famosa “cultura del aguante”. Al menos en las canchas argentinas. Es que tienen vedado el ingreso a espectáculos deportivos por estar incluidos en la “lista negra” del programa Tribuna Segura que busca, justamente, erradicar del fútbol la violencia de los barrabravas.

El último miércoles, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia informó que elevó a Tribuna Segura una lista de 58 hinchas para prohibir que ingresen a los estadios en todo el país. Se trata de fanáticos de Almirante Brown y Deportivo Maipú que cometieron delitos o contravenciones durante los últimos partidos que se jugaron en Mendoza.

Se espera que estos 58 barras sean incluidos en breve en el listado nacional, aunque se trata de una decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de una resolución de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos. La cartera local adjunta las pruebas en contra de los que se pretende incluir, junto a las causas iniciadas y los fundamentos para respaldar el pedido.

En el más reciente listado propuesto figuran, en su mayoría, nombres de barras bonaerenses. Pero Mendoza tiene sus propios violentos, a los que se les impide el ingreso a espectáculos deportivos en todo el territorio nacional. Muchos de ellos generaron destrozos en el estadio Malvinas Argentinas y se enfrentaron con la Policía en abril pasado, por poner sólo un ejemplo resonante.

Violencia en el fútbol: 142 barras mendocinos no pueden ingresar a las canchas. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

“Actualmente activos con prohibición de ingresos a través de Tribuna Segura son 142 los mendocinos. De todos estos, 116 han sido ingresados en esta nueva gestión desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha”, precisó a Los Andes el director general de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, Hernán Amat.

“El programa se está implementando mucho más este año. En el listado de los 116 activos sumados este año hay tombinos, gente de La Lepra, de Maipú, de Gimnasia y Esgrima”, detalló el funcionario.

En la previa del partido entre Boca Juniors y Almirante Brown, disputado en el Malvinas Argentinas el pasado 20 de junio, la Policía de Mendoza, sus pares de San Luis, el Ministerio de Seguridad de la Nación y Gendarmería, realizaron controles en los accesos a la provincia, específicamente en Desaguadero y en la localidad de Zapata, sobre la ruta 40.

En uno de los colectivos que venían desde Buenos Aires, los uniformados secuestraron dos armas de fuego con 24 cartuchos, además de drogas. Por ello, 48 simpatizantes de Almirante Brown que viajaban en ese vehículo fueron incluidos en la lista elevada a Tribuna Segura. Otros tres hinchas del mismo equipo, que intentaron invadir el campo de juego durante el partido, también fueron añadidos al listado.

Además, tras el encuentro entre Deportivo Maipú y Chacarita, seis simpatizantes del “Botellero” fueron incluidos en la “lista negra” ya que protagonizaron incidentes en un colectivo, según detalló el ministerio que conduce Mercedes Rus. Un ex socio de Gimnasia y Esgrima fue sumado al pedido a la Nación a solicitud del propio club.

Programa nacional

Tribuna Segura comenzó a ser implementado en Buenos Aires en septiembre de 2016 en el estadio Tomás Ducó, del club Huracán. Allí se impidió el ingreso a cinco miembros de la barra al aplicar el derecho de admisión impuesto por el club.

La prueba piloto se había lanzado en agosto de ese año en el estadio de San Lorenzo. La segunda prueba fue en el estadio Monumental de River Plate, donde se capturó al primer prófugo de la Justicia por homicidio, que tenía pedido de captura nacional e internacional.

Los capos de las principales barras fueron incluidos en la llamada Restricción de Concurrencia y continúan las tareas para que quienes que cometieron algún ilícito en los estadios se sumen a la lista.

A quienes se les aplica el derecho de admisión no pueden siquiera estar en las inmediaciones: no pueden acercarse a un radio de 500 metros de la cancha.

Paso a paso

Para implementar la Tribuna Segura y hacer valer el derecho de admisión, los uniformados se valen de herramientas como el control biométrico dactilar, además de exigir la portación del DNI a los barras.

“Cuando entrás a la popular Sur, que es la que usa el Tomba, entrás desde la calle Carlos Thays, en el Parque. Lo primero que tenés es un control policial. Con vallas van achicando el paso hasta hacerlo más angosto y chequean que tengas entrada. Ahora, como no hay más entrada física, tenés que ir con un QR y mostrarlo”, contó Rodrigo, quien acompaña al Expreso con asiduidad.

Y continuó: “Después tenés el cacheo policial clásico, donde no te dejan pasar con banderas, palos o armas. De ahí tenés otra línea de policías que te hace poner el dedito para escanear la huella dactilar para ver si tenés antecedentes o te preguntan el documento. Te chequean en la maquinita que no tengas antecedentes y pasás. Y después en el control ya del club mostrás el QR, lo validan y entrás”.

“Por lo general se hacen tres anillos previos al ingreso. El primer filtro es donde se va parando a la gente y se va haciendo pasar de a grupos pequeños. Después tenemos el primer control, que es el de Tribuna Segura, luego se hace la requisa y, por último, el control de las entradas, que no lo hace la Policía sino que lo realiza una empresa privada o el club”, coincidió Amat.

En sólo segundos, con el software del programa nacional es posible saber si una persona tiene prohibido el ingreso a encuentros deportivos. Los inspectores apoyan el DNI del hincha en un aparato, el software lo escanea, entrecruza información con varias bases de datos y detecta si hay una sanción vigente, ya sea una restricción de ingreso judicial o pedido de captura, o bien el derecho de admisión de parte del club.

Es decir que puede que un hincha no esté incluido en el listado de Tribuna Segura pero que sobre él pese una orden de captura, que se detecta en ese control. Entonces no sólo no podrá ingresar a ver al equipo de sus amores sino que será detenido para dar cumplimento a esa orden. “En los últimos controles que hicimos en el partido de Boca y Almirante Brown, en el Arco Desaguadero, saltó un pedido de captura de un barra de Almirante Brown, que quedó detenido. También en Zapata, en el otro control que teníamos, saltó otro pedido de captura y otro barra fue detenido”, ejemplificó Amat.

En Mendoza el operativo se combina con el uso del sistema biométrico policial, que en 10 segundos determina si la persona tiene medidas pendientes al ingresar el DNI o con la huella digital del pulgar del sospechoso.

El programa incluye convenios con otros países, por lo que se pudo sumar a las bases de datos las restricciones de barras de otras latitudes. Incluso para la edición actual de la Copa América, que se disputa en Estados Unidos, el Ministerio de Seguridad de la Nación puso a disposición de la embajada de ese país en Argentina la información del Registro, según se publicó en un decreto el 7 de mayo pasado.

Cuando los que se enfrentan en la provincia son equipos de otros territorios, con masiva concurrencia y con ambos públicos llegan funcionarios de Tribuna Segura de Nación a ayudar con la fiscalización. “Pero todo lo que respecta a los eventos de la provincia, por ejemplo, partidos de Godoy Cruz, de Independiente Rivadavia, de Maipú, en Primera A y Nacional B, lo hacemos desde el Ministerio de Seguridad, por lo general con cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública que usan los aparatos del ministerio”, diferenció el funcionario consultado.