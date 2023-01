Video: vio que unos ladrones estaban robando en su casa y los chocó con su camioneta

Un hombre que regresaba a su casa del trabajo vio que una banda de delincuentes estaba robando en su casa y los chocó con su camioneta. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad.

Ocurrió en Ituzaingó, en la provincia de la Buenos Aires. El hombre arrastró varios metros el vehículo de los ladrones, que estaba cargado con objetos que había sacado de su casa.

“No pensé en nada. Mi intención no era matarlos”, dijo la víctima en diálogo con los medios. “Sí intenté subir el cordón de la bronca, pero fue solo un momento y la rueda pegó con el cordón y se me fue la camioneta. Hay veces que pensás y otras en las que no”, aseguró Javier.

Según se puede ver en el video, el hombre chocó a los ladrones haciendo marcha atrás así que no tenía buena visibilidad.

“Venía del laburo y llegué un poco más temprano. Cuando voy llegando, me encuentro con que hay una camioneta y veo el portón abierto. Cuando me acerco, el que estaba en la camioneta toca dos bocinazos y salen dos con los bolsos”, dijo.

Según informó A24, los ladrones lograron escapar de la escena. Tras el hecho, la fiscal Gabriela Millán a cargo de la fiscalía 1 ordenó la captura de los integrantes de la banda.

“Laburo todos los días. Me levanto, voy a trabajar, no le robo nada a nadie y solo laburo. Te da bronca lo que está pasando en el país y que no hagan nada. Te da miedo en todos lados, acá está difícil”, reflexionó.