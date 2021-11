Video: una policía conducía ebria a contramano y fingió un abuso sexual para evitar ser detenida

Una mujer de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenida por conducir alcoholizada y en contramano por la autopista Panamericana. Cuando fue demorada, la efectivo, incluso, fingió que era víctima de un abuso sexual para zafar. La separaron de la fuerza.

El episodio ocurrió el sábado pasado a las 6, cuando Lorena Centurión y su pareja, Nelson Guzmán -también agente de la misma fuerza-, circulaban a bordo de un Gol Trend en contramano. Al llegar al peaje de Boulogne y someterse al test de alcoholemia (el cual dio positivo), la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo la marcha de la pareja, ya que se negaba a frenar la marcha.

Los efectivos de la Bonaerense se llevaron una sorpresa al identificar a los ocupantes y darse cuenta que hasta llevaban sus armas reglamentarias en el vehículo, según se reportó en el noticiero Telenoche.

Ante la detención, la mujer entonces se bajó del auto y comenzó a amenazar a sus colegas de la Bonaerense con denunciarlos por abuso sexual si no la dejaban pasar con su auto. Visiblemente fuera de sus cabales por el alcohol, Centurión amenazó: “¿Quién gana? Yo gané. Hago una denuncia porque ustedes me acosaron a mí. Saben que pum, listo, me chupa un huevo. O me dejan pasar el auto o hago denuncia judicial. Listo ustedes se van conmigo”.

Al rato, la mujer llamó a su jefe y fingió la situación de abuso sexual. “Mirá cómo estoy, el pantalón todo bajo, jefe. Mirá cómo me hicieron. Quisieron abusar de mí”, advirtió falsamente la agente, mientras añadía a su relato llantos y gritos actuados.

La policía ebria ya tenía antecedentes

Lorena Centurión ingresó a la Policía Federal y luego fue traspasada a la Policía de la Ciudad junto a su pareja. En su legajo figura un arresto de siete días. Guzmán, su novio, fue sancionado con 10 días de detención. No trascendieron los motivos de los castigos.

La mujer vive en la localidad bonaerense de Moreno y tiene un hijo de cuatro años. Tras el escándalo, la Policía de CABA separó a Centurión y Guzmán de la fuerza.