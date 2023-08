Video: una mujer enfrentó a un motoquero que había estacionado en la vereda y recibió una brutal agresión

Una mujer, que había increpado a un motociclista por estacionar en la vereda, recibió una brutal agresión. El enfrentamiento quedó grabado en un video que sirvió de prueba.

Según informó Todo Noticias, la víctima sufrió heridas en la cara, un esguince en la mano izquierda y un desplazamiento de columna.

El hecho ocurrió este fin de semana en avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Floresta. La mujer iba caminando por la vereda cuando se cruzó con varias motocicletas estacionadas.

Claudia pasó por al lado del agresor, que en ese momento estaba esperando en la puerta de una gomería. Al ver que había poco espacio para pasar, ella le reclamó que estacionara en otro lado.

El hombre respondió con insultos y esto provocó la respuesta de Claudia. La mujer volvió y lo enfrentó a los gritos, lo empujó y él la golpeó varias veces.

“Yo iba caminando a hacer las compras, empecé a hacer para un lado para saltar a una persona, se me cruzó otra con una rueda por adelante y el último era él”, explicó a Nosotros a la Mañana.

“Empezó a decirme tantas barbaridades que me di vuelta. Seguía diciéndome cosas y yo exploté de la bronca, lo empujé, me agarró de la campera, me levantó en el aire y me revoleó contra el piso como si fuese cualquier cosa”, dijo.

“Me pudo haber matado porque golpee muy fuerte la cabeza. Mientras yo estaba en el piso él decía ‘pero si te caíste, conchuda, deja de hacerte la víctima, yo ni te toque, loca”, agregó. Tras la denuncia, Claudia realizó la denuncia y el motociclista fue detenido, pero a las pocas horas recibió la libertad.

