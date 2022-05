Video: una funcionaria de Patricia Bullrich frustró sin querer la huida de motochorros

Silvina Valdevenito es concejal del bloque Juntos por el Cambio y colaboradora de Patricia Bullrich. El fin de semana frustró involuntariamente el escape de dos motochorros que chocaron contra su auto mientras huían a alta velocidad. El episodio fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según fuentes policiales, y como documentan también las imágenes, el hecho se produjo alrededor de las 20 del pasado sábado en la intersección de General Alvear y Coronel Manuel Medina de la localidad de Ituzaingó, Buenos Aires. Previamente, los dos delincuentes (tras perpetrar un robo) habían evadido un control policial en una de las calles del municipio, detalla La Nación.

En consecuencia, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) inició una persecución. Minutos después, se produjo el choque. Cuando la vicepresidente primera del Concejo Deliberante local dobló por Medina, la moto de los fugitivos impactó contra una de las puertas del auto.

Inmediatamente, los delincuentes salieron disparados e impactaron contra el asfalto. Producto de la violenta embestida, debieron ser hospitalizados y se encuentran en estado grave. Si bien todavía no trascendieron sus nombre y/o identidades, se presume que uno de ellos reside en Ituzaingó y el otro en el partido de Merlo.

Entre las pertenencias halladas luego del siniestro, se localizó una pistola Bersa calibre 22 con nueve municiones y cinco teléfonos celulares. Al menos uno de estos dispositivos inteligentes sería robado ya que un vecino se acercó a denunciar la sustracción de su móvil y lo reconoció entre los objetos secuestrados.

Las declaraciones de la funcionaria a través de Twitter

En primera instancia, fue la misma Valdevenito quien decidió compartir la dura secuencia en Twitter. “Ituzaingó es cada vez más peligroso! Y como muestra, subo este video en el que personalmente junto a mi familia, atravesamos un lamentable e inesperado momento”, sostuvo en Twitter.

En un segundo posteo, se sumó “al pedido de tantos vecinos que proclaman por seguridad” y completó: “Agradezco el accionar de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y la policía provincial. Los hechos son investigados por la Fiscalía 2 de Ituzaingó”.

En diálogo con MPQuatro Radio, brindó más precisiones de lo sucedido. “Yo venía súper despacio. Si ellos venían más despacio, yo los veía. Los vi sobre el auto. Por suerte, llegué a detener la marcha a tiempo ni bien me di cuenta que me iban a embestir. Sino, se me metían dentro del auto”, narró.

Además, calificó el hecho como “algo difícil de pasar” y acotó: “Fue lamentable. Son hechos que pasan regularmente en Ituzaingó y en todo el Conurbano. Somos víctimas de estos hechos delictivos. Los vecinos nos piden una intervención. Hoy me tocó a mí, pero pudo haberle tocado a cualquiera”.