Video: triple choque, vuelco y caos vehicular en Guaymallén

Tres vehículos protagonizaron esta mañana un espectacular choque en una transitada esquina de Guaymallén. Uno de los rodados involucrados quedó volcado sobre su costado izquierdo. Afortunadamente no se reportaron heridos de gravedad.

El incidente vial se registró alrededor de las 8 de la mañana en Francisco de la Reta y Jorge O’ Brien, San José.

Choque en Francisco de la Reta y Jorge O’ Brien. Orlando Pelichotti / Los Andes

La conductora de un auto Chevrolet, que terminó siendo impactado tras el primer choque de los otros dos vehículos, relató: “Estaba esperando que el semáforo diera verde. Cuando apareció una Chevrolet Trucker de sur a norte, a una velocidad un poco alta y colisionó con un auto rojo (Volkswagen Scirocco) que venía de este a oeste”.

“Nunca imaginé que el Chevrolet iba a volcar y me iba a impactar. No me dio tiempo de nada. Si alguno de los dos hubiera respetado el semáforo no estaríamos en esta situación”, sentenció la mujer afectada.

Choque en Francisco de la Reta y Jorge O’ Brien. Orlando Pelichotti / Los Andes

Los peritos tendrán que determinar que conductor pasó el semáforo en rojo. Mientras realizan las pericias el tránsito fue cortada.