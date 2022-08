Video: Mirtha Legrand y otros famosos figuran en la “lista negra de enemigos” de la secta de Villa Crespo

Tras el desmantelamiento de la obscura secta de Villa Crespo, el principal denunciante de la banda criminal, Pablo Salum, informó sobre la existencia de una “lista negra de enemigos” dentro de la organización.

“Era habitual hacerla para desearles algo malo a los enemigos”, dijo Salum este jueves 18 de agosto en diálogo con Carolina Amoroso en Bella y Bestia (TN). De esta manera, la víctima y exintegrante de la organización aseguró que, “a partir del año 95 o 96, Juan Percowicz (el director de la secta) ordenó que los integrantes se empiecen a armar”.

En ese sentido, Salum indicó: “Si bien yo no estuve en estos últimos años, no me cabe duda que la situación ha ido empeorando y se que son muy peligrosos y que de hecho en la causa hay secuestro de ambas”. Por esto mismo, solicitó al juez que tenga esto en cuenta al momento de resolver.

Así, advirtió que, “antes de tomar una decisión, tenga en cuenta que hay vidas en riesgo” luego de que los fiscales hayan rechazado las excarcelaciones de los miembros detenidos.

La lista negra y los nombres reconocidos

Al ser consultado por los nombres reconocidos que se encuentran dentro de la lista negra, Salum explicó cuáles fueron las circunstancias que llevaron a estas personas a entrar en el listado. Y aseguró que, dentro de esta organización, también se encontraban familiares del peluquero Pino Paparella.

“Lamentablemente, a Pino le captaron a la mujer a Cristina, era como una mamá para mi y, lamentablemente, ella captó a su hija. En los 90, ella logró salir, pero la organización se quedó con su hija”, dijo el denunciante a TN.

La justicia argentina pidió la captura internacional para cuatro integrantes de la secta de Villa Crespo. Foto TN

Salum aseguró que, luego de que la esposa de Paparella haya podido salir, “se les armó una causa falsa por narcotráfico, impulsada por organismos de derechos humanos, luego se comprobó que era falsa, pero el daño ya lo habían hecho”.

El exembajador argentino en los Estados Unidos, Diego Guelar, también integra esta lista y recordó que, durante su gestión, un hombre de la secta llegó a su oficina “con toda la historia de persecución y hablaba de las relaciones que tenía con diputados norteamericano y me mostró la lista de personas que eran peligrosas”. “Pensé que en algún momento me llamaría un representante, pero eso no ocurrió”, aclaró.

Mirtha Legrand, es otra de las personalidades de ese listado, según confiaron fuentes de la investigación, aunque se desconoce el por qué era considerada “enemiga”.

En el mismo listado se encontró el nombre del ex juez Mariano Bergés, quien investigó a esa misma secta años atrás y luego la denuncia fue archivada. Además están otros funcionarios judiciales como el fiscal Patricio Lugones o su colega Joaquín Gasset y también figuran en la nómina Diego Guelar y Raúl Granillo Ocampo.

El juez Ariel Lijo ordenó el análisis de los VHS hallados

Pablo Salum, denunciante de la secta. Foto: Web

Mientras tanto, el juez Ariel Lijo ordenó varias medidas de prueba como ser extraer y analizar el contenido de los VHS encontrados en los allanamientos.

Se sospecha que muchas de las relaciones sexuales donde las alumnas mujeres eran explotadas, también eran filmadas.

En las últimas horas además, el juez recibió un informe preliminar de la oficina de rescate del Ministerio de Justicia, cuyo personal fue al procedimiento y entrevistó a las víctimas, los alumnos explotados sexualmente, estafados y captados por la organización de Escuela de Yoga.

En el escrito consignaron que las víctimas tenían cierta resistencia a contar lo que les pasó y notaron que las mismas habían sido aleccionadas sobre qué decir, por lo cual se aconsejó profundizar las entrevistas.

Las metas del “líder” y la extorsión

Al respecto, Salum consideró que este accionar “no sorprendía”, ya que indicó que los miembros “fueron entrenados para cumplir las metas del líder, que siempre fueron infiltrarse en las estructuras de poder y lo han logrado”.

Uno de los ambientes del "museo del sexo" de la secta de Villa Crespo. Foto: Web

“El fin era sacarle el dinero a las personas, utilizarlo con influencias y no me extraña que hayan utilizado cierto material para extorsionarlos”, señaló en relación con las filmaciones sexuales que fueron descubiertas.

Con respecto a la explotación sexual que ejercía la Escuela de Yoga de Buenos Aires. confirmó que las mujeres eran captadas desde antes de su adolescencia para luego ingresar en un círculo de explotación y abuso.