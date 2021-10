Video: le robaron dos veces en el mismo día a una embarazada que está a punto de dar a luz

Una mujer embarazada de 37 semanas vivió horas de terror luego de sufrir dos asaltos en el mismo día en Buenos Aires. El primero de ellos ocurrió en la localidad de González Catán, cerca de las 14 horas, tras dejar a sus hijos en la escuela.

Por la noche, la protagonista de esta historia volvió a ser sorprendida por delincuentes en Virrey del Pino, cuando le robaron la camioneta de su cuñado. Este último robo fue el que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Segundo asalto

Cada vez más son los registros en video de las cámaras de seguridad que atestiguan los hechos de violencia que padecen las personas a manos de los criminales.

En este caso, el segundo robo quedó registrado mediante las cámaras de seguridad de un vecino de la zona, en el momento en que se llevaron la camioneta de su cuñado, en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza de la provincia de Buenos Aires.

El lugar del hecho fue entre las calles California y Burella. Allí cuatro delincuentes abordaron a la mujer embarazada amenazándola con armas.

En ese instante, ella pudo bajar a sus dos hijos del vehículo que finalmente terminaría siendo robado, de 4 y 8 años de edad, que se encontraban en el asiento trasero de la camioneta.

El desarrollo de los robos

El vehículo del primer asalto logró ser encontrado por la Policía 40 minutos después del hecho, pero faltaban en el interior de la camioneta los bolsos que esta mujer tenía preparados para su futuro bebé.

Los asaltantes, en este caso, la atacaron interceptándola, rompiéndole el vidrio del vehículo y obligándola a bajar del mismo.

Respecto de los delincuentes del segundo robo, continúan prófugos, aunque la camioneta finalmente fue hallada por la Policía.

Marian, la mujer asaltada, habló con TN y dijo: “Estamos bien, pero asustados. Cuesta salir a la calle. No podemos vivir. No puede ser que no te puedas comprar un vehículo porque pensás que te van a robar”.

Y lo que más lamentó fue el robo de los bolsos de su futuro bebé: “Los venía armando con tanto amor que duele muchísimo”, dijo entre lágrimas.