Video: le arrojaron adoquines desde un puente para robarle y le destrozaron el auto

Un automovilista que conducía un Renault 9 de color gris protagonizó un trágico hecho cuando le arrojaron adoquines desde un puente que le destrozaron el vehículo. El objetivo era obligarlo a frenar para robarle. El trágico hecho ocurrió el sábado por la noche en Perón y 20 de junio, en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, según informó Infobae.

El 18 de marzo ocurrió un hecho similar en la misma ubicación donde mataron a una mujer policía, a quien también le arrojaron un adoquín desde el puente cuando circulaba en su auto junto a su familia por debajo del Camino del Buen Ayre.

En esta oportunidad, según adelantó Merlo Real, que reveló el caso, no hubo que lamentar víctimas fatales ya que el conductor del Renault 9 gris saló ileso. Sin embargo, su vehículo quedó completamente destruido: terminó con el parabrisas estallado y el tablero destrozado.

“Mirá Facu, mirá lo que me hicieron, Facu. Mirá, gorda. Mirá con qué me tiraron. Mirá este pedazo, mirá éste, mirá éste y mirá los que fueron a parar allá abajo, los pedazos. Mirá lo que me han hecho. Me lo rompieron todo”, se lamentó el conductor del vehículo en un video.

Los restos de escombros que los delincuentes utilizaron para intimidar al hombre quedaron en el interior del auto. El automovilista viajaba solo y los adoquines más grandes impactaron sobre el costado derecho del auto, por lo que quedaron sobre el asiento del acompañante.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el dueño del auto no presentó denuncia policial y los efectivos actuaron del oficio. El hecho es investigado por la UFI Número 4 de Morón.

Antecedente fatal

Florencia Pamela González, quien se desempeñaba como oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, viajaba con sus hijos y su esposo, también integrante de la fuerza porteña, a bordo de un Chevrolet Corsa cuando fue atacada en ese mismo puente. La mujer, de 31 años, venía de prestar servicio en la División Barrio 31-31 Bis.

El vehículo en el que se trasladaban también recibió el golpe de un adoquín de 40 por 15 centímetros que primero impactó en el parabrisas y luego en el pecho de la mujer.

Su marido, identificado como Ariel Cristian Tévez, explicó a las autoridades que él se encontraba manejando el auto y que cuando pasaron por debajo de la Autopista del Buen Ayre, algo impactó en el parabrisas del auto. De acuerdo a la información que trascendió, la piedra habría sido arrojada desde un puente en construcción ubicado en la mencionada autopista.

Según precisó Tévez, cuando miró al costado vio que su mujer había sido golpeada por un adoquín, por lo que se trasladó de urgencia al hospital, junto a sus dos hijos, de ocho y cinco años, quienes también se encontraban en el vehículo al momento del accidente.

Ante esta situación, el personal que conducía no detuvo la marcha del auto y trasladó por sus propios medios a la agente herida al hospital Héroes de Malvinas, donde falleció luego de que le realizaran maniobras de reanimación.