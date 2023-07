Video: jueza autorizó a un preso a visitar la tumba de su hija que violó por años y se encontró con la madre

Un preso fue autorizado por la Justicia de Tierra del Fuego a visitar la tumba de su hija, a la que abusó sexualmente en vida, y cuando llegó al cementerio se encontró con la madre de la joven y denunciante de los delitos, quien lo increpó, y toda la situación fue filmada y se viralizó en redes sociales, informaron hoy fuentes judiciales.

El inusual incidente ocurrió en el cementerio del municipio de Tolhuin, en el centro provincial, e involucró a Gustavo Daniel Aquino, condenado en 2018 a 20 años de prisión por el abuso sexual de dos de sus hijas cuando tenían 4 y 5 años, relataron los voceros consultados. Una de las víctimas falleció el 10 de mayo de 2019 cuando tenía 18 años, producto de una enfermedad, y sus restos se encuentran en Tolhuin.

La semana pasada, el Servicio Penitenciario de la provincia trasladó a Aquino al cementerio, en cumplimiento de un permiso otorgado por la jueza de Ejecución de Condenas de Río Grande, Natalia Buitrago, a solicitud de la defensora pública Lorena Nebreda, detallaron las fuentes. En el lugar se encontraba la madre de la joven fallecida, Susana Maciel, quien al identificar a su expareja comenzó a increparlo a los gritos mientras la escena era filmada por un grupo de allegados.

La situación se hizo pública en las últimas horas al viralizarse el video a través de las redes sociales. ”Lo único que me salió en ese momento fue insultarlo y hacer que lo saquen de ahí. No entiendo la decisión de la jueza. Padecemos otra vez el accionar de la Justicia. No sé con qué argumento le permiten salir de la cárcel para visitar la tumba de su víctima”, sostuvo Maciel en declaraciones a FM Aire Libre.

La madre recordó que los abusos salieron a la luz a partir de 2010, cuando su hija pudo hablar y radicó la denuncia judicial. ”Aquino se escapó de la provincia y se fue a Misiones, donde tiene parientes. Después viajó a Paraguay, formó otra familia y tuvo una hija. En 2016 lo encontramos y se reactivó la causa, hasta que finalmente en 2018 lo condenaron”, precisó la mujer. Sobre el incidente en el cementerio, Maciel explicó que por consejo de su otra hija, también víctima de Aquino, optó por viralizar el video.

”Ella me dijo de hacerlo público y yo la voy a acompañar. Basta de que pasen estas cosas. No puede ser que tengamos menos derechos que los presos”, se quejó. Fuentes judiciales informaron que la salida del condenado al cementerio para visitar la tumba de su hija fue trabajada por una psicóloga del Servicio Penitenciario, como parte de una terapia resocializadora del interno.

”El objetivo de la pena privativa de la libertad es rehabilitar a las personas para el momento de que eventualmente recuperen su libertad. El tratamiento de este recluso se encuentra en una etapa denominada ‘subjetivación’ en la cual se busca el reconocimiento y arrepentimiento por el hecho cometido”, indicaron las fuentes.

También dijeron que el permiso había sido otorgado “por única vez”, y luego de haberse negado en varias oportunidades. Por otra parte, los voceros entendieron que el encuentro en el cementerio no fue producto de la casualidad, sino que la familia de las víctimas fue “avisada extraoficialmente” del traslado y por eso concurrió al lugar.

De todas maneras, trascendió que la Justicia tiene previsto convocar a la denunciante, su hija y sus allegados para interiorizarla de los pormenores de la decisión que derivó en un escándalo público en Tierra del Fuego.