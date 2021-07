Video insólito: hacían un asado en la vereda y les robaron la carne de la parrilla

Un grupo de jóvenes que se había juntado para celebrar el Día del Amigo en Las Talitas, Tucumán, se llevó una desagradable sorpresa cuando hacían el asado para la cena.

Sucede que los amigos habían colocado la parrilla en la vereda y, en un momento de distracción, ladrones que pasaban por el lugar les robaron la carne que estaba asando.

“Estábamos dentro de la cocina porque hacía frío. En medio de la conversación sentimos el ruido de una moto y dijimos ‘no nos vayan a robar el asado’”, explicó Francisco Fernández a La Gaceta de Tucumán.

“Al rato salimos y no estaba. Era medio vacío. El muchacho agarró la carne de la parrilla, medio quemandose y se fue”, agregó.

Fernández también dijo que el ladrón era conocido en el barrio. “Sabemos que está en situación de calle porque anda pidiendo. Por eso no le dimos mayor trascendencia”, dijo.

El hecho quedó registrado en un video que, posteriormente, sirvió de prueba para hacer las cuentas. Sucede que tres amigos que todavía no llegaban cuando ocurrió el robo argumentaron que no iban a poner plata porque no habían comido asado.

“Ahí está el video. El asado estaba pero se lo llevaron”, les explicó Francisco y contó que ante la falta de carne habían “tirado una rosca de chorizos” para que comieran.