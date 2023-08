Video: huyó de un control policial y murió tras chocar con un patrullero

José Ignacio Sallago, un reconocido atleta de 33 años oriundo de Bahía Blanca, perdió la vida en la madrugada de hoy tras colisionar con un patrullero en la ciudad de Mar del Plata. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en la intersección de las avenidas Independencia y Juan José Paso. Si bien las primeras versiones apuntaban a que Sallago intentó evadir un control policial debido a que circulaba en una moto robada, su familia desmintió esta hipótesis y aseguró que había adquirido la moto con el fruto de su trabajo.

A pesar de que inicialmente se abrió una investigación por “homicidio culposo”, la familia de Sallago expresó su compromiso de llegar al fondo de los hechos para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. El fiscal a cargo del caso, Rodolfo Moure, ordenó el secuestro tanto de la moto como del patrullero involucrado en el incidente. Asimismo, se llevarán a cabo pericias mecánicas y accidentológicas para determinar si la acción de los policías involucrados se ajustó a los protocolos establecidos por el Ministerio de Seguridad.

QUÉ DICE LA VERSIÓN OFICIAL:

La reconstrucción del trágico incidente señala que Sallago fue interceptado por personal de la Comisaría 1ra. mientras conducía una Bajaj Rouser 200. Sin embargo, en un intento por evitar la identificación, Sallago aceleró y escapó en dirección sur por la avenida Independencia. En el cruce con la avenida Juan José Paso, la moto impactó contra la puerta derecha de un móvil de la Comisaría 2da. que participaba en el operativo para detenerlo.

Cuando la ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al lugar, los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento de Sallago. Asimismo, se estableció que la moto tenía pedido de captura por las autoridades desde el 15 de febrero pasado debido a un caso de robo.

La familia de Sallago, aún consternada por la pérdida, habló con los medios y rechazó la versión de que la moto fuera robada. María Sallago, hermana de la víctima, declaró: “La moto él la compro. No era la forma de cómo lo asesinaron a él. No le dieron oportunidad de nada. Vamos a ir hasta el final para pedir Justicia”.

Y concluyó: “Por ahí tuvo miedo, no quiso que le saquen la moto por el trabajo porque no tenía hecha la transferencia. No lo podemos creer. Vamos a ir hasta el final para que paguen la atrocidad que le hicieron a él”.

