Video: golpearon brutalmente a un joven, lo dejaron tendido en el medio de la calle y nadie lo auxilió

Un joven quedó internado en estado grave luego de haber sufrido una brutal golpiza en la ciudad bonaerense de Laferrere, por un grupo de ladrones, entre los que también participó un niño. Por el ataque, el joven quedó inconsciente en el medio de la calle y los autos pasaban a su lado, pero no los auxiliaron. Dos peatones llamaron al 911 y la víctima quedó internada en grave estado donde lucha por su vida.

La grave secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad de la zona y en las mismas se ve a la víctima, un muchacho de 33 años, caminando por la vereda de Laferrere, en el partido de La Matanza, hasta que los abordan cuatro sujetos con la intención de robarle.

Gracias a las filmaciones arrestaron a uno de los sujetos e identificaron al niño de 9 años que también participó del brutal robo piraña.

La féroz golpiza ocurrió el lunes pasadas las 6.30 cuando la víctima volvía de en un boliche y caminaba rumbo a su casa con un café en la mano. En las imágenes se lo ve caminando por la calle Murgiondo, entre Ascasubi y Ezeiza, cerca de la estación de tren de Laferrere, hasta que de atrás se ve a los sujetos que vienen corriendo directo a él.

Primero lo alcanzan tres sujetos y el niño, que luego se supo que era el hermano de uno de los criminales. Entre los cuatro inmovilizan a su víctima y comenzaron a golpearlo.

Tras llevarlo de la vereda hacia el medio de la calle, lo tumbaron y le pegaron patadas por todos lados acompañadas de golpes de puño. En ese momento se ve que aparece un cuarto hombre, quien en un principio parecía que buscaba ayudarlo, sin embargo, fue el que lo golpeó casi hasta matarlo.

Los agresores ya habían soltado al hombre de 33, pero este último en sumarse: que aparece con un buzo blanco y el rostro descubierto, le da una patada en la cara que lo deja inconsciente y por consecuente cae de lleno al pavimento boca arriba. En el video, se puede ver cómo luego pasan tres autos y ninguno se detiene a ayudar. El primero vio la golpiza y sigue de largo sin asistirlo.

Minutos más tarde aparecieron dos hombres que se acercaron y al verlo tumbado en sangre llamaron al 911.

En un móvil con TN, los familiares del joven, identificado Diego, detallaron que pasó una hora entre el ataque y su traslado a un hospital ubicado en el kilómetro 2 de La Matanza y que en ese momento se estaba ahogando en su propia sangre.

De acuerdo al parte médico, Diego sufrió varios cortes en la cabeza, un hematoma en el ojo izquierdo, y perdió varias piezas dentales superiores.

“Queremos justicia y vamos a seguir esto hasta el final”, expresó Daiana, una de las hermanas de la víctima. Además, la familia denunció que reciben amenazas por parte de los agresores, para que dejen de difundir las filmaciones. Por otra parte, los vecinos de la zona informaron que los agresores son del barrio.

Otra de las hermanas de Diego contó a AN Digital que el joven estuvo inconsciente todo un día y que las autoridades les habían dicho que no podía retener mucho más al agresor ya que la víctima no lo había denunciado.

Sin embargo, al momento de la aprehensión del único sospechoso identificado, la fiscal Belén Casal Gatto, titular de la UFI Descentralizada 2 de Laferrere ordenó un allanamiento en el domicilio del hombre y allí encontraron la billetera de Diego, con apenas 300 pesos.