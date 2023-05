Video: golpearon, amenazaron y robaron a periodistas durante una cobertura en La Matanza

Durante la mañana de este miércoles ocurrió un violento ataque a periodistas en el barrio Las Antenas de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Sucedió en el contexto de la cobertura de una disputa territorial entre bandas narcos donde cronistas y camarógrafos de LN+ y C5N fueron golpeados, robados y amenazados de muerte a punta de pistola.

Según contaron los mismos comunicadores, los obligaron a tumbarse boca abajo sobre el asfalto y los increparon. Las imágenes se transmitieron en vivo donde además se ve a un adolescente apuntarles con un arma.

Se lo escucha gritar a uno de los agresores “tomatelás, dale”, los trabajadores en medio de diversos insultos respondieron: “Nos vamos, nos vamos”. Sin perder tiempo, se pusieron de pie y se alejaron del lugar en los autos en los que se movilizaban.

“Nos apuntaron con un arma”, comentó el periodista momentos después de la situación. Además, Ignacio Damonte detalló: “Estamos bien Jonathan [el camarógrafo] y yo. La situación fue muy peligrosa. Sabíamos que nos acercamos a un barrio que está siendo cooptado por los narcos, esa es la situación de fondo. Hoy cuando llegamos nos fuimos dos cuadras más lejos e intentábamos ver cómo podíamos salir en vivo. Nos acercamos 20 metros para contar lo que estaba sucediendo y luego irnos, porque no era una zona segura”.

Cómo fue el violento robo a los periodistas:

El periodista de La Nación+ relató como fue el hecho: “Cuando llega un colega nuestro de C5N, ‘El Turco’, y el cámarografo que trabaja con él, que también sufrieron el robo de sus elementos de trabajo, aparecen dos jóvenes que les empiezan a decir algo. Yo lo veo de lejos, estaba saliendo al aire. No logro divisar que uno tiene un arma de color plateada”.

Luego relató: “Jonathan estaba de espaldas y el delincuente le pone el arma en la cabeza y lo tira al piso. Después, también me apunta y me tira al piso. Luego patea la cámara y tenemos que poner las manos en el piso. Entonces, nos empiezan a amenazar”, relató.

Por último, Damonte indicó que una chica se acercó de lejos y les pidió a los hombres que detengan el ataque. Gracias a la joven, los agresores huyeron y las víctimas pudieron escapar: “De lejos se escucha que nos dicen: ‘Quédense, quédense’. Pero la verdad que no, con un arma de por medio no (...) Esa fue la situación que se vivió. Es una zona peligrosa, pero que está a un paso de convertirse en una zona de acopio y producción de droga. Esto está sucediendo ahora. Anoche se tirotearon vecinos con delincuentes de la banda de narcotraficantes que quiere ingresar a Las Antenas y nadie hace nada. No hay presencia de la Policía acá”.