Video: dejó sola la carne en la parrilla y le robaron la tira de asado

Un robo insólito se produjo en Tierra del Fuego, donde un joven quedó escrachado en una cámara de seguridad por llevarse el asado de una familia directamente desde la parrilla.

El episodio ocurrió el pasado 20 de marzo en la ciudad de Río Grande, donde un hombre preparaba el asado en el chulengo, ubicado en el fondo de su casa. En un momento determinado, tuvo que dejar sola la carne en la parrilla, pero nunca imaginó lo que pasaría a continuación.

Tal como se aprecia en el video, un desconocido pasó por la zona y se fijó varias veces cómo robarse la cena ajena. Como primero sonó una alarma, cambió de parecer y se alejó. Hasta que finalmente volvió y logró llevarse una tira de asado.

Carlos, el dueño de la casa y del asado, contó que preparaba el asado en el fondo porque el frente estaba en refacciones. Justo cuanto atendía a cinco personas en la mesa, pasó lo del chulengo.

“La alarma que se escucha sonar es de la cámara de seguridad que tiene sensor de movimientos. En ese momento no le di bolilla. Lo que nunca me imaginé fue que me estaban robando un pedazo de carne”, dijo en TN.

“En la parrilla también había chorizos y tapa de asado, pero eso no se lo llevó. En total, la compra de la carne me salió $5.000″, aclaró.