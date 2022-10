Video: buscan identificar a un hombre que atacó a una mujer por detrás cuando ingresaba a su casa

Buscan identificar a un hombre que atacó por la espalda a una mujer en el barrio porteño de Palermo. La víctima compartió un video en sus redes sociales y pidió difundir las imágenes para dar con el agresor.

“Esto me pasó a mí cuando estaba intentando entrar en donde vivo. El sujeto me atacó, agarrándome por el cuello e intentando taparme la boca con la otra mano, yo empecé a gritar, me dio un golpe en el cuello y después salió corriendo. Fue en Buenos Aires, zona Palermo”, contó Barbara en Twitter.

Más tarde, en diálogo con Todo Noticias, una amiga joven dio detalles del ataque. “Suponemos que no fue un intento de robo. Queremos creer que quería violentarla o quizás tocarla o meterse a la casa. Pero son cosas que no vamos a saber”, indicó Candelaria.

“Das vuelta en Costa Rica y está lleno de gente. La Policía siempre está dando vueltas, haciendo patrulla, pero justo en ese momento el efectivo estaba en la cuadra de atrás”, agregó.

La joven contó que el día del hecho había poca gente en la calle porque estaba nublado. Además, confesó que no estaba acostumbrada a caminar por la calle con miedo porque es oriunda de Río Negro.

En tanto, Policía de la Ciudad está buscando al atacante e investiga si se trató de un intento de robo, secuestro o agresión sexual.