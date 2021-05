Video: atropelló a una mujer de 70 años, la familia la quiso linchar y huyó marcha atrás

Una empresaria tucumana atropelló a una mujer de 70 años y huyó de la escena marcha atrás. La conductora dijo que se había marchado porque los familiares y vecinos de la víctima atacaron la camioneta a piedrazos.

La dramática secuencia quedó registrada en un video que ya circula en las redes sociales, donde se puede ver a la camioneta Toyota Hilux circulando a alta velocidad por calle Santa Fe al 2.800, en Villa Luján.

En un momento, la mujer embiste a la anciana que estaba cruzando la calle muy lentamente. Según informó La Gaceta de Tucumán, la víctima fue identificada como Tomasa Haydée Zurita.

“Salí desesperada, en ese momento sólo me importaba mi mamá. No me di cuenta de lo que pasaba a media cuadra: los vecinos querían evitar que la conductora escapara. De repente vi que se nos venía encima de nuevo una camioneta y llegué a mover a mi mamá del medio de la calle porque si no la remataban y me llevaban puesta a mí también”, dijo la hija de la víctima, Karina Villafañe.

“En los videos se ve que esta mujer venía muy fuerte. Mi mamá iba a mitad del camino cuando la atropellaron; ella caminaba despacio por su edad, no pudo reaccionar. Cuando la asistimos me decía que le dolía bajo el abdomen”, contó la hija de Zurita.

Denuncia contra el hospital

“El médico que la atendió me dijo que le hicieron una tomografía, que tenía una pequeña fisura de pelvis y que no era para preocuparse. No terminó de decir eso y mi mamá empezó a desvanecerse, la asistieron de nuevo y cerca de las 22 le dieron el alta”, relató Villafañe.

La mujer contó que dejaron a Tomasa en su casa y fueron a hacer la denuncia pero tuvieron que regresar a la casa de su madre porque se había descompuesto.

“Mi hija nos llamó diciendo que mi mamá estaba mal. La llevamos de urgencia a un sanatorio y ahí los médicos nos dijeron la verdad: que estaba muy grave porque tenía varios golpes en la cabeza. Pidieron la historia clínica a sus colegas del hospital y así nos enteramos: nunca le hicieron la tomografía en el Padilla. Fue una total negligencia médica”, explicó la denunciante.