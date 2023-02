Se conocieron los impactantes audios de las declaraciones de la madre de Lucio Dupuy y su novia en el juicio

Este jueves Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron declaradas culpables por el homicidio de Lucio Dupuy. A poco más de un año del aberrante crimen ocurrido en noviembre del 2021 en La Pampa, las dos mujeres fueron condenadas a cadena perpetua.

Durante el juicio, la madre del niño asesinado y su pareja hicieron extensas declaraciones donde intentaron minimizar su participación en el hecho.

“Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco”, dijo Páez el 7 de diciembre pasado.

“No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía”, agregó.

Páez dijo que Lucio, de cinco años, estaba desvanecido así que lo tapó con un toallón y lo llevó a la cama. “Me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni que hacer para que él se recomponga”, continuó.

La madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti. Foto: Télam

“Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”, resaltó.

Páez dijo que había intentado hacerle RCP al niño, aunque no sabe si lo hizo bien o si pudo haberlo lastimado. Después lo llevó a la salita médica y desde allí al hospital, donde le dijeron que Lucio había fallecido.

Magdalena Espósito Valenti, por su parte, dijo que se había enterado de la muerte de su hijo cuando recién llegó al hospital.

“A las nueve y media, no recuerdo bien el horario, me avisa mi supervisor que tenía que bajar al subsuelo porque estaba mi pareja, Abigaíl, que me necesitaba. Cuando llego al estacionamiento, estaba Abigaíl muy angustiada y me dice que le había pasado algo a Lucio, que teníamos que ir al hospital. Me repite eso como dos o tres veces. Yo le pregunto: ¿pero qué pasó? Y ella me dijo eso, nada más, que teníamos que ir al hospital porque estaba Lucio en el hospital”, dijo al recordar el día del crimen.

“Me acerco a la puerta del hospital, y se me acerca un policía y me dice que Lucio había fallecido. Yo no entendía nada. Yo no lo podía creer. No entendía cómo me podían decir semejante cosa. Quería ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Me dijo que sí, que lo iba a poder ver. Me llevan a una sala donde estaba él. El médico me dice que, por favor, no lo tocara, porque tenían que hacer su trabajo”, agregó.

“Yo cuando lo dejé en mi casa, que me fui al trabajo, Lucio me saludó y estaba con vida”, dijo la mujer. Horas antes del hecho Esposito se había ido a trabajar, su novia Abigail Paez la había llevado en moto mientras el niño de cinco años esperaba solo en la casa. Cuando Páez llegó le doy una paliza, como tantas otras, pero en esta oportunidad el niño murió.