Vecinos de Lavalle denunciaron una ola de robos en dos barrios de Costas de Araujo

Vecinos de los barrios Fuerza Nueva y 22 de Abril de Costa de Araujo, Lavalle denunciaron ser víctimas de una ola de inseguridad , que no solo afecta al tránsito por la zona, ya que los delincuentes ahora están ingresando a robar a las casas.

Los vecinos, además, marcaron que hay "mucha droga en la zona" y denunciaron que tienen que hacer 50 kilómetros para poner las denuncias en la oficina fiscal de Las Heras, ya que no hay oficina fiscal en Lavalle.

Pero el sábado, cerca de las 4, unos delincuentes entraron en su casa, en la manzana C de barrio Fuerza Nueva y se llevaron herramientas, electrodomésticos y cámaras de seguridad, por valor de $ 1.000.000.

“Estaba durmiendo, con mi familia, mi mujer y las niñas, sentí a los perros ladrar, me levanto y veo la puerta abierta, salgo y no veo nada. El portón también estaba abierto y se habían llevado herramientas y electrodomésticos”, explicó Bustos.

Ayer por la tarde, los vecinos se reunieron en el playón deportivo del barrio, preocupados por la ola de robos e inseguridad que viven desde hace meses y realizaron una asamblea a la que fueron convocados policías, el intendente Edgardo González, la directora de Modernización Municipal Marcela Montenegro y los concejales Diego Cifuentes y Sabrina Cifuentes.

“Anoche luego de la gran movilización vecinal, hubo otro robo, a un vecino le ingresaron a su casa y robaron máquinas de trabajo”, explicaron los afectados.

“A mi me robaron tres veces. La ultima había atado las bicicletas a un palo, en el fondo de mi casa, estaba viendo televisión y me estaba robando”, dijo una de las víctimas que participó de la reunión.

“Esto ya se está poniendo feo y no es gente de barrio, es gente de afuera. Pero el tema es que no están robando afuera, sino que están metiéndose adentro de las casas. A mi me entraron en la casa”, dijo una mujer que participó de la reunión.

“No queremos llegar a hacer justicia por mano propia”, dijo otra expositora y otra mujer agregó: “pero vamos a terminar en eso”.

Una vecina contó que fue a denunciar “a la fiscalía”, presentó videos y el nombre de los autores del robo, vino el móvil “pero nunca la llamaron”.

Los vecinos también sostuvieron que no hay móviles policiales. “La policía pasa poco y nada, no hacen recorridos seguidos, salvo que haya un problema y que la llamen”.

También solicitaron cámaras de seguridad en la zona y que haya un puesto policial fijo. Además, indicaron la faltan algunas luminarias y limpieza de baldíos.

La respuesta de las autoridades

Frente al reclamo vecinal las autoridades municipales explicaron que una solución posible puede ser la instrumentación de alarmas comunitarias que “han dado buen resultado en los barrios que las hemos colocados por lo menos se ha frenado estas olas de robos”.

Luego explicaron su funcionamiento: ante la activación por teléfono suena a alarma de la zona, se replica en los teléfonos de los vecinos y en el centro de monitoreo ubicado frente al Parque Nativo. Ante la presencia de un ladrón o sospechoso, tiene la posibilidad de activarle en modo silencio.

“La fiscalía no está más Lavalle y hay que ir a Las Heras (a denunciar) pero desde el viernes en la delegación de Costa de Araujo hay un “tótem” que sirve para denunciar”, explicaron desde el municipio.

Se trata de un Centros de Denuncias Web (CEDEW), un sistema de videoconferencia que conecta al denunciante con un ayudante de fiscal que escucha y toma nota del hecho denunciado y es la forma más rápida para denunciar, aunque cuando hay que ampliar la denuncia o presentar pruebas, hay que ir a Las Heras.

Por último, explicaron que hay que hacer denuncias porque “si no hacen denuncias estamos en problemas porque cuando pedimos móviles o mas policías, nos dicen que no hay denuncias; se manejan por estadísticas”.