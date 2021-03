Vecinos del Este mendocino denuncian un incremento de robos y asaltos

Los hechos de inseguridad ocurridos durante los últimos meses en el Este provincial afectan la vida y la tranquilidad de los habitantes. Muchos son los que decidieron exponer la situación mediante las redes sociales y hasta se han generado grupos de WhatsApp entre vecinos para mantenerse informados y alertas ante situaciones que pueden derivar en un robo .

En San Martín, los vecinos de diferentes barrios y distritos han denunciado una ola de robos y asaltos, tanto en domicilios particulares y negocios como en espacios públicos. Lo que más les preocupa es que en muchas ocasiones se trató de robos violentos, con agresiones físicas. Otro dato que habla de la situación es que los delincuentes actúan a plena luz del día.

Marcelo fue víctima de un robo en su casa, donde convive con su familia en San Martín. En su relato explica que durante la tarde habían salido de su hogar por un período de tiempo corto. Al regresar, se encontraron con luces prendidas, lo que encendió la alarma de que en el interior podía haber alguien, por lo que decidieron no ingresar. Tras llamar al 911, en esta ocasión, los efectivos se presentaron en el lugar con rapidez e ingresaron a la casa. Efectivamente, delincuentes habían ingresado para robar.

Las víctimas encontraron su casa totalmente revuelta. Policía Científica se acercó al lugar a tomar registros que pudiesen ayudar para la investigación del caso. Sin embargo, a la fecha, Marcelo no sabe si se ha avanzado con la misma y si se llegó a identificar a los responsables.

“Te da miedo salir aunque sea de día”

Marcelo habló con Los Andes y comentó que en la zona se está viviendo con una intranquilidad que antes no se sentía. “Te da miedo salir aunque sea de día. Hace 20 años que vivo acá y nunca vivimos algo así”, expresó. Si bien resaltó el accionar policial en su caso particular, reconoce que hay un mal funcionamiento y cree que el principal factor que propicia el aumento de casos es que los delincuentes saben que pueden actuar ya que “no tienen ningún tipo de castigo o no son arrestados, o de serlo saben que saldrán rápido”.

“San Martín y Rivadavia son un caos en este momento. Hay mucha inseguridad”, aseguró por su parte Federica, vecina de Rivadavia.

Los vecinos denuncian el constante robo de bicicletas, sobre todo en los circuitos de ciclovías. “Es muy preocupante porque se está utilizando mucho ese medio de transporte y los robos son a diario, muchas veces violentos”, agregó Roberto, vecino de San Martín.

Silvia, quien vive en Junín, reconoce que en la zona céntrica del departamento la vida sigue siendo más tranquila en relación a la seguridad. Sin embargo, en los últimos días se han conocido casos de inseguridad en la zona de Barriales, limítrofe con Palmira, una de las áreas más afectadas. “En Palmira es impresionante; realmente da miedo salir. Está muy inseguro”, comentó Carlos, vecino consultado por este diario, quien prefirió resguardar su identidad tras haber sido víctima de robos en los últimos días.

Víctimas de delitos y vecinos expresaron que el aumento de robos y asaltos es muy alto en relación a lo que venía ocurriendo en la zona. Sin embargo, el jefe distrital de la Policía, Ferreyra, tras asumir recientemente el cargo luego de algunos movimientos en las jerarquías policiales de la provincia, no tiene los datos necesarios para confirmar que se trate de un aumento de los casos en comparación a otros períodos.

“De acuerdo a lo que me comunica el CEO, el 911, de acuerdo a las intervenciones que tiene, no advierto un aumento del delito. Esto no quiere decir que no exista. Pero me comprometo a obtener la información para ver cómo estamos con las estadísticas, hablar con los fiscales para que me aporten la información de las denuncias que ellos tienen. Porque puede pasar que sí hay robos pero no son denunciados o la denuncia entra por el sistema online”, manifestó Ferreyra.

El jefe policial aseguró que busca “seguir ganando” los espacios públicos, que las familias y los vecinos puedan caminar tranquilos.

Frente a la acusación de la “puerta giratoria” para delincuentes, Ferreyra respondió con el llamado a trabajar en conjunto. “La coordinación con oficinas fiscales es muy importante pero necesitamos la colaboración de las víctimas, de testigos. Hay casos donde no hacen la denuncia, pero si nos dicen que fue fulanito pero después no existe nada más que una conversación... Queremos trabajar a la par del vecino y nos tienen que ayudar, con todas las garantías. La ley está para todos y hay que tratar de que se cumpla para todos y, si tienen que ir a la cárcel, juntaremos todos los elementos necesarios para que el fiscal pueda evaluarlo y pedir la prisión preventiva”, explicó.

Comparación con años anteriores

Si bien hasta el momento no hay datos correspondientes al período 2021 para realizar la comparación pertinente, Los Andes pudo acceder a los datos de años anteriores en relación a los delitos consumados en zona Este, ofrecidos por el Poder Judicial.

En el período de enero a marzo de 2020 se denunciaron 115 robos agravados con armas, más 51 de otros robos agravados y 589 robos simples. En el mismo período de 2019, en tanto, se registraron 136 robos agravados, 68 de otro tipo de robos graves y 806 robos simples.

Fuentes judiciales indicaron que en los totales hay una gran disminución hacia el 2020, que se atribuye a la situación de pandemia y la cuarentena.