Una mujer denunció que fue detenida y desnudada en una comisaría por no usar el tapabocas

La policía de Córdoba vuelve a estar en el centro de la polémica y las críticas luego de que se conociera la denuncia que una mujer que aseguró que fue arrestada, maltratada y desnudada en una comisaría debido a que no contaba con el barbijo cuando regresaba del trabajo a su casa .

Según lo detalló la propia denunciante, el violento episodio ocurrió el pasado lunes en la ciudad de Belville cerca de las 13, lugar donde las medidas sanitarias son relativas debido a que la pandemia está relativamente controlada.

“Yo el lunes salí de trabajar y me lo olvidé en el trabajo al barbijo. Cuando llego a la esquina del trabajo que está en el centro de la ciudad hay un banco y desde ahí un policía me grita ‘señora póngase el barbijo’. Yo venía con el celular y no me di cuenta que me estaba diciendo a mí”, detalló la joven al canal Crónica.

“Yo seguí caminando y me frena media cuadra más allá y me dice ‘señora póngase el barbijo’. Lo busqué en la mochila y me di cuenta que me lo había olvidado en el trabajo. Me dijo que era obligatorio y me dijo que le diera mis datos”, continuó con su relato.

Luego señaló que “le pregunté para qué los quería y no me supo responder. Era alguien que se ve que me conocía, porque acá nos conocemos entre todos. Cuando él no me dice para qué quería mis datos, le digo ‘bueno si no me decís para qué querés mis datos no te los voy a dar’”.

Tras esta discusión continuó su marcha, mientras el uniformado pedía refuerzos. Minutos después arribaron al lugar dos patrullas y en total se juntaron cinco efectivos, uno de ellos mujer. La discusión con el resto de los policías siguió y la joven dijo que los iba a filmar.

En ese momento la llevaron contra una pared, la esposaron y la introdujeron en el patrullero. Luego la trasladaron a la comisaría y allí la mujer aseguró que fue desnudada en un baño para ‘requizarla’: “Pedí al menos diez veces poder llamar a algún familiar, pero nunca me lo permitieron”, contó y explicó que estuvo en calidad de demorada en la comisaría cerca de seis horas.