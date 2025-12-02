2 de diciembre de 2025 - 13:18

Una motociclista sufrió un fractura expuesta tras un fuerte choque con un micro

El accidente ocurrió alrededor de las 11.50 en la intersección de las calles Melitón Arroyo y Luis Serra.

Los Andes | Redacción Policiales
Una motociclista de 31 años resultó gravemente herida este jueves por la mañana luego de protagonizar un violento choque con un micro en Guaymallén.

El accidente ocurrió alrededor de las 11.50 en la intersección de las calles Melitón Arroyo y Luis Serra. Según informaron desde la Delegación Vial Gran Mendoza, el colectivo circulaba en sentido este por Luis Serra cuando impactó con la motocicleta Motomel 110 cc, que se desplazaba en sentido sur por Melitón Arroyo.

Como consecuencia del fuerte golpe, la conductora del rodado menor sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la asistió en el lugar y, debido a la gravedad de la lesión, fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

El conductor del colectivo, un hombre de 40 años, no presentó lesiones. Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro.

