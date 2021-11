Una joven que denunció secuestro y violación en realidad “se había hecho la rata” con amigos en el parque Metropolitano de Maipú

Tras realizar una larga investigación, el Ministerio Público Fiscal determinó que es falsa la denuncia que hizo una joven de 17 años que, en la noche del 2 de noviembre pasado, entró en un bar de Ciudad, diciendo que había sido secuestrada y abusada sexualmente por dos hombres.

La falsa denuncia hizo que padres y alumnos del colegio E.N.E.T. de San José –al que concurre la chica- realizaran una protesta, solicitando que desde “el Ministerio de Seguridad y el Municipio de Guaymallén se hagan presente y nos den una solución al tema”.

Según los investigación realizada en la Fiscalía 8 de Guaymallén, se determinó que la adolescente no ingresó ese día al colegio y estuvo en el Parque Metropolitano, en Maipú, con una pareja que luego declaró que, la chica estaba preocupada por la hora y porque no quería que su madre se enterara que había faltado al colegio.

Esta mañana desde el Ministerio Público Fiscal dieron a conocer el siguiente comunicado: “Se iniciaron estas actuaciones a raíz de que una adolescente de 17 años de edad había aparecido, a las 23:15 horas aproximadamente, en un local comercial de Ciudad, requiriendo ayuda y anunciando que había sido privada ilegalmente de su libertad”.

“La adolescente manifestó no recordar nada de lo sucedido desde las 17:40 horas en adelante, y que fue sustraída por la fuerza en vehículo tipo traffic en inmediaciones del colegio E.N.E.T. de San José, y apareció sin más en cercanías del Hospital Central a las 23:15 horas. De una exhaustiva investigación llevada adelante en oficina fiscal N° 8 de Guaymallén, a cargo del Fiscal Juan Manuel Sánchez, con supervisión de la Fiscal Jefa Laura Rouselle, se logró determinar que en ningún momento la adolescente estuvo en inmediaciones de su colegio, y que entre las 17:00 y 21:00 horas aproximadamente se encontraba con dos amigos (un hombre y una mujer) en el parque Metropolitano de Maipú. Incluso, obran fotografías que documentan esa reunión de esparcimiento.

Conforme surge de la información plasmada en los movimientos de la tarjeta SUBE utilizada por la causante, entre las 17:00 y 23:00 horas, realizó distintos viajes; teniendo el último de estos, en su recorrido, parada en inmediaciones del Hospital Central (lugar dónde ella solicitó ayuda en un bar cercano).

Tras su aparición e intervención policial, fue trasladada al Hospital Lagomaggiore donde se descartó que la misma haya consumido estupefacientes y cualquier tipo de droga que pudiera hacerle perder el conocimiento, como así también se desestimaron signos de haber sufrido algún tipo de agresión sexual y/o física.

Asimismo, en todo momento y en distintas instancias de la investigación, su progenitora recalcó que no había manifestado ser víctima de un abuso sexual ni sospechaba de haber sufrido alguna agresión en tal sentido. Por último, se destaca que los adolescentes que estuvieron con ella en el parque Metropolitano de Maipú aclararon -de manera coincidente- que la causante se mostraba preocupada por la hora en que se retiraron del lugar (22:30 horas) porque no quería que la madre se enterara que no había ingresado al colegio.