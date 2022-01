Una adolescente denunció que fue violada en un reconocido boliche de Villa Gesell

Una joven de 17 años denunció en las últimas horas que fue abusada sexualmente en el interior de un reconocido boliche de Villa Gesell. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del local para determinar cómo fue el hecho, informaron fuentes policiales y judiciales.

La denunciante, es una turista que reside en la zona sur del conurbano. Había ido a bailar con sus amigas al complejo “Pueblo Límite”, ubicado en avenida Buenos Aires al 2600.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la adolescente se encontrada en estado de shock. Al parecer, la agresión sexual se habría producido en el baño del local bailable, según contó la chica a sus amigas.

Ante esta situación, la víctima fue trasladada en una ambulancia al hospital local, por lo que la Policía y la fiscal Verónica Zamboni iniciaron una investigación de oficio por “averiguación de ilícito”.

Luego, cuando la adolescente se recompuso declaró esta mañana en la fiscalía y relató los “flashes” que recordaba de lo vivido, entre ello que dos jóvenes se acercaron y le ofrecieron algo de tomar.

Además, dijo que fumó un cigarrillo presumiblemente de tabaco y que luego fue llevada a un sector del complejo al que no tenía acceso cualquier cliente, por lo que ella cree que pudo haber sido “gente del boliche”.

Interior del boliche "Pueblo Límite" de Villa Gesell.

“Ella no sabe bien qué pasó”

“Ella no sabe bien qué pasó, sabe que había varias personas. No tiene lesiones, pero eso no quiere decir que no haya habido abuso, se hicieron hisopados y se están buscando las cámaras del local”, precisó a Télam un vocero encargado de la pesquisa.

La fiscalía continuaba esta tarde investigando a través de distintas diligencias como supervisar las instalaciones Pueblo Límite y el secuestro de la ropa que usó la adolescente al momento del hecho.

A su vez, también intervino personal de la Comisaría de la Mujer de Villa Gesell y del Servicio de Promoción local para brindar asistencia y contención a la víctima y familiares.

Clausuraron el boliche

Luego de la denuncia de la adolescente, la Justicia determinó este viernes la clausura del boliche Pueblo Limite.

De este modo, el local deberá permanecer cerrado tanto esta noche como el sábado mientras la policía continúa la investigación.

Antecedentes

Un hecho de similares características ocurrió en enero de 2019, cuando una turista de 20 años denunció que fue violada en el baño del mismo boliche durante un recital del trapero Duki.

La víctima se encontraba junto a unos amigos y alrededor de las 4 del domingo 20 de enero de ese año fue al baño de mujeres, donde fue sorprendida por un hombre que la golpeó, la violó y escapó.