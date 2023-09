Un policía se resistió a un asalto y mató a balazos a dos motochorros y a un joven que hacía running

Un policía tucumano, identificado como Facundo Lencina, de 24 años, disparó al menos una docena de veces, matando a dos supuestos “motochorros” y a un joven de 21 años que corría por una ciclovía en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El incidente ocurrió cuando Lencina esperaba a que su pareja terminara su turno de trabajo en una peluquería cerca de la intersección de la avenida América y la calle Perú en la capital provincial.

Según las investigaciones preliminares, dos delincuentes en una motocicleta se acercaron al oficial, aparentemente armados, y lo despojaron de sus pertenencias. Cuando Lencina sacó su arma reglamentaria y ordenó a los delincuentes que se detuvieran, estos intentaron huir, uno de ellos gritando “disparale, disparale ahora”. Lencina abrió fuego, disparando entre 12 y 14 veces, resultando en la muerte de los dos supuestos asaltantes y del joven que pasaba por la zona haciendo ejercicio.

Un policía se resistió a un asalto y mató a balazos a dos presuntos motochorros y a un joven que hacía running, Foto: Canal 10 Tucumán.

Las víctimas fueron identificadas como José Alberto Gallardo (23) y Cristian Legname (29), mientras que el joven que hacía running era Lucas Fernando Delgado (21), quien fue trasladado al hospital Padilla después de ser herido, pero ingresó sin vida. Los voceros detallaron que Delgado recibió el disparo en la parte izquierda de su tórax que le provocó lesiones irreversibles que derivaron en su muerte.

Lucas Delgado tenía 21 años. Foto: Télam.

El fiscal Carlos Sale, a cargo de la Fiscalía de Homicidios II, está tomando declaraciones a testigos para determinar la situación procesal de Lencina. “Hay un primer testigo que nos da una versión que vamos a corroborar cuando declare la hermana del chico fallecido, con quien se encontraba haciendo gimnasia en el momento de los hechos. Por este motivo no sabemos si habrá audiencia de rigor, ya que si se corrobora la teoría del caso que tenemos, el policía quedaría en libertad”, aseguró Sale.

Luego, fuentes judiciales informaron que el arma de los asaltantes era de juguete y que esta situación no complica procesalmente a Lencina, puesto que en ese momento no podía saber si se trataba o no de una réplica, sumado a que uno de ellos arengaba a que le disparen.

El abogado de Lencina, Augusto Avellaneda, afirmó al medio Cadena 3 que “se trató de un hecho lamentable” y contradice la versión oficial al afirmar que “los asaltantes sacaron un arma y efectuaron disparos”. “Lamentablemente, había una persona corriendo haciendo deportes que quedó en la línea de disparos”, concluyó el letrado.

