Escándalo en EE.UU.: una mujer afroamericana llamó al 911 por un intruso en su casa y la Policía la mató de un tiro

La Policía del estado de Illinois, Estados Unidos, publicó hoy un video captado a través de la cámara incorporada en el cuerpo de uno de sus agentes que mató a tiros a una mujer afroamericana dentro de su propia casa. Según trascendió, la mujer llamó a los servicios de emergencias por la posibilidad de un “intruso” en los alrededores, pero terminó siendo la víctima de este caso que causa indignación en las redes.

Cabe destacar que el video fue publicado en el marco del juicio iniciado contra el agente identificado como Sean Grayson, que ha sido imputado por el cargo de asesinato, según detalló la cadena de televisión CNN. Las imágenes muestran al agente imputado y a otro más conversando de forma tranquila en el interior de la vivienda con Sonya Massey, la víctima de 36 años, hasta que comienza una breve discusión en torno a una olla de agua hirviendo.

La crónica policial

La CBS News señaló que Grayson y el otro agente, cuyo nombre no ha sido revelado, tocaron a la puerta de la mujer varias veces hasta que ella la abrió. En el video, se escucha a Massey decir “Por favor, no me lastimes”, a lo que Grayson responde, “¿Por qué te lastimaría? Nos llamaste”.

Luego, los agentes le informan que revisaron los alrededores de su casa y no encontraron a nadie, y le preguntan si necesita ayuda con algo más. Grayson también le pregunta si está bien mentalmente, a lo que ella contestó que “sí”.

La situación se intensifica cuando Massey agarró una olla de una hornalla. Ante esto, el agente responde: “Mejor no lo hagas, juro por Dios que te disparo en la cara”.

Acto seguido, ella le pide perdón mientras levanta la olla, momento en el que el Policía le pide soltarla. Justo después se escuchan los tres disparos que acabaron con la vida de la mujer.

Después, el agente se justifica asegurando que le iba a arrojar agua hirviendo. Además, notificó el hecho a sus autoridades por radio, momento en el que se escucha hablar a su colega presente y advertirle sobre la cámara.

