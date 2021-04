Un nuevo audio complica Luque y Cosachov: rechazaron una ambulancia que tenía que atender a Diego unos días antes de su muerte

Ya pasaron más de cinco meses desde la muerte de Diego Maradonay todavía sigue y seguirá surgiendo nueva información con respecto a su fallecimiento. Ahora salió un audio, difundido por el programa LAM, en el cual queda en evidencia que Luque y Agustina Cosachov impidieron que una ambulancia atendiera al astro 11 días antes de su deceso.

Precisamente el sábado 14 de noviembre de 2020 el ex DT de la selección se descompuso y presentó náuseas y vómitos, por lo que los enfermeros que lo cuidaban habían solicitado la ayuda de una ambulancia. La misma nunca llegó porque como se escucha en el audio Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, el médico y la psiquiatra respectivamente, determinaron que no hacía falta.

En la charla que se puede escuchar a Nancy Forlín, jefa de enfermeros de Diego, y a Gianinna Maradona, se desarrolló de la siguiente manera:

-Nancy Forlín: “Decime, Yanina, porque los enfermeros que estaban en el domicilio llamaron al móvil por el tema de los vómitos, decime que quieren hacer, no estaría mal revisarlo pero decime porque tenemos que definirlo, ya está yendo el móvil para allá”.

- Gianinna Maradona: “Hola Nancy, disculpame, yo tengo un grupo con Agustina, Luque y compañía y me dijeron que ya estaba solucionado, que mi papá dormía, que no había médicos y que iban a esperar hasta mañana. Que él estaba descansando bien”.

-Nancy Forlín: “Si ustedes deciden esperar hasta mañana, ok, suspendo el móvil, y le dejamos dicho a los enfermeros. La indicación nuestra era obviamente que vaya un móvil para estar tranquilos pero si ustedes no quieren, no podemos ir en contra de la voluntad familiar”.

En relación a este intercambio el jefe de enfermeros al cuidado del exfutbolista, Mariano Perroni, dijo que “el enfermero de turno notifica en el chat de que el paciente se encontraba nauseoso, y con vómitos debido a la comida y se solicitó una ambulancia”.

“Como había negativa, más que nada por la parte mediática, yo me ofrecí a llevar el médico de la ambulancia en mi auto particular, ingresarlo, esperar que lo evalúen, devolverlo a la ambulancia y si ameritaba otro tipo de atención ahí ya corría por parte del equipo de emergencia pero bueno, no se pudo hacer”, informó el enfermero en diálogo con LAM.

Perroni aseguró que como “no querían que a Diego lo viera un médico” por la parte mediática, Forlini, su superior, le dijo que se iba a realizar el servicio a pesar de la sintomatología que había presentado.